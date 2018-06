Man behøver ikke rose mine fremragende kolleger Peter Grønborg og Morten Ankerdal utidigt. Så lad mig nøjes med at kalde Peter Møller en af de tre bedste mandlige sportsværter i dansk tv.

Møller er tilmed en flink mand, som både bryder sig meget om mennesker og kan fyre en munter bemærkning af i godt selskab. Sådan én, der får os andre til at smile eller hoppe lidt i stolen. Det er derfor, han er så populær på skærmen. Og desværre også derfor, Peter her i ugen fik en reprimande af sin arbejdsgiver for en lille sætning, han lagde ud på nettet.

Nu er Møller fra sin fortid som fortræffelig fodboldspiller vant til at få gule kort af pedantiske dommere, så vi skal ikke have særlig ondt af ham. Hans præstation på skærmen under VM bliver næppe påvirket af den seneste advarsel. Men den er efter min mening helt ufortjent. Og det er bemærkelsesværdigt, at en chef undsiger sin egen medarbejder, sådan som DRs underdirektør Anders Kern Boje gjorde her i BT i tirsdags. Han kaldte Møllers opslag for 'ikke hensigtsmæssigt' og lagde mellem linjerne afstand til stationens vigtigste ankermand, mens der spilles fodbold ovre i Rusland.

Jeg har selv været tv-vært i 27 år og fået en del mere eller mindre fortjente skideballer inde på lydtætte hjørnekontorer for mine fatale fejl og fortalelser. Men cheferne har altid bakket mig op udadtil. Den støtte er nødvendig for os, der hver dag stikker hovedet ind i den offentlige hakkemaskine.

Men Møllers ledelse undsagde ham forleden over for hele Danmark. Ikke fordi han havde sagt noget forkasteligt i fjernsynet eller mødt uforberedt på arbejde. Hans 'ikke hensigtsmæssige' opførsel handler såmænd om 11 ord, der kun kan genere dem, der virkelig gør sig umage for at blive sure og helt frivilligt går i offerrolle.

Peter Møller fik reprimanden for den sætning, han skrev under et foto på Instagram af sig selv foran studiet i Århus sammen med tre VM-eksperter. To af dem har mørk hud og udenlandske forfædre.

Alle fra DF og Den Korte Avis elsker det her hold Vi er klar til mere VM bold i dit farvefjernsyn kl. 13.30 #vm #danmark #vierdanskerne Et opslag delt af Peter Møller (@moller_peter) den 18. Jun, 2018 kl. 4.16 PDT

»Alle fra DF og Den korte Avis elsker det her hold,« skrev Peter Møller under billedet, hvor de fire mænd sad på samme bænk og smilede samhørigt.

Det er åbenlyst en personlig hilsen til et politisk parti og et indvandrerkritisk netmedie, som Peter Møller næppe sympatiserer 100 procent med. Og vel er hans udtalelse ikke et taktisk mesterværk i kommunikation, men sætningen er hverken sårende eller nedladende. Den er bare kæk og drillende. Og den slags må vi altså kunne tillade hinanden, ligegyldig om vi er blikkenslagere eller tv-værter. Møllers 11 ord er nemlig det rene kildevand i forhold til de verbale giftigheder, der oversprøjter de sociale medier døgnet rundt – ikke mindst om flygtninge og indvandrere.

Journalister og politikere - endda ministre - holder sig heller ikke tilbage fra at opsøge hurtig hyldest på Facebook og Twitter ved at være primitive og grove i tonen. Det er desværre blevet normalen på nettet at snitte og save i andres motiver og troværdighed uden barmhjertighed og nuancer. Men vi må godt – for der er ytringsfrihed i kongeriget til at mene det, vi mener. Både det fornuftige og det tåbelige.

At Peter Møller skal korrekses af ledelsen i Danmarks Radio for en bemærkning i afdelingen for frække, uskyldige drengestreger er muligvis et knæfald for forsigtigheden i en tid, hvor DR er presset udefra. Men jeg synes - med underdirektørens kliniske ordvalg - at det er 'ikke hensigtsmæssigt'.

Især af en medieinstitution, der ofte hylder sig selv for at hylde mangfoldigheden.