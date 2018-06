Det er fredag. Du vil gerne i byen med drengene. I tager på klub. I tager på klub for at score damer.

Lad mig allerede stoppe dig her. Det værste sted, du overhovedet kan score damer, er på klubben.

Jeg ved det godt. Det er som om, alle andre kan. Du ser andre fyre, eller værre endnu, dine venner stå og snave med den ene lækre pige efter den anden. Hvad er det, de har, du mangler? Det skal jeg fortælle dig.

Det, du mangler, er relationen. Du mangler den mikro lille lyssprække, der gør, at hun vil sænke paraderne og lukke dig ind.

Hvis lyssprækken er at finde i forvejen, er du allerede inde i varmen. I har måske matchet på Tinder, mødtes til en fest tre år tidligere, snakket kort sammen i rygerrummet, har fælles venner eller har arbejdet det samme sted. Chancen for, at du må invitere hende med i baren eller ud på dansegulvet, er der lige pludselig. Du er kommet igennem hendes bullshit-filter.

Når musikken brager, og belysningen på klubben gør det svært at se hinanden, nedsætter det virkelig dine odds for et 'Ja tak' til en drink i baren.

Forstil dig det her: Du er en flot pige, der er taget med veninderne i byen for at hygge jer. På en almindelig fredag aften bliver du nok approachet omkring... Lad os sige ti gange. Du bliver mødt af alt fra 'Hej du ser sød ud' til 'Heeey flotteeeeøøh' og nogle gange fysisk af mænd, der ingen pli har. Hvis du også er ude lørdag og igen bliver approachet ti gange, er det 20 gange på en uge ganget med fire uger på en måned = 80. Gang det med de 12 måneder, der er på et år = 960 henvendelser fra fyre, hvilket skaber et helt naturligt bullshit-filter. Neeej tak!

Når musikken brager, og belysningen på klubben gør det svært at se hinanden, nedsætter det virkelig dine odds for et 'Ja tak' til en drink i baren. Du mister al form for verbal kommunikation, medmindre du selvfølge RÅBER HENDE IND I ØRET! Men tænk over det. Du er en helt fremmed fyr, som pludselig råber op om, at du synes, hun ser sød ud - det aktiverer automatisk hendes bullshit-filter. Nej tak!

Hvad har du så tilbage? Dit kropssprog og din dans. Men igen. Hvis du så endelig får charmeret hende med dine MJ-moves, så er det virkelig en stor beslutning for hende at gå med dig. Hvis de kun er to veninder, har du allerede tabt. Hun forlader aldrig sin veninde. Er de flere, er chancen stadig lille. Hvorfor skulle hun gå med en fyr, hun overhovedet ikke kender, forlade sine veninder og risikere at skulle afvise dig for derefter at skulle lede efter veninderne på en femetagers klub?

Hvis de kun er to veninder, har du allerede tabt. Hun forlader aldrig sin veninde. Er de flere, er chancen stadig lille. Hvorfor skulle hun gå med en fyr hun overhovedet ikke kender?

Ni ud af ti gange vil hun enten 'ikke registere' din approach eller blankt afvise, medmindre hun på forhånd, bevist eller ubevist, har sagt god for dig og lukket dig ind gennem hendes filter.

Men... Hvad gør jeg så?

Baren! Bodegaen! Privatfesten! Rygerrummet! Gården!

Og dér gør du bare... Noget!

Helt seriøst. Just say something! Og hey.. Du kan kun komme for langsomt fra start. Ellers sker det forfærdelige: Du begynder at tænke!

Vores hjerne har en tendens til på 0,5 at udvikle sig til et MASTERMIND af teorier om hende pigen, vi vil sige hej til. Fra det sekund vi ser hende, går der ikke længe, fra vi tænker: Hun ser sød ud til.. Ej hun har sikkert en kæreste. Måske er hun ude med vennerne? Er hun overhovedet interesseret? Ej hun er lesbisk. Er hun egentlig så lækker igen? Er hendes arme ikke lidt store? Hun er faktisk slet ikke mine type. Eller jo. Fuck. Nu kommer hun. Kig væk. Virk cool. Og i forsøget på at virke cool, spiller hun måske også cool for ikke at tabe ansigt, og så er to håbløse singler, der ikke tør tage chancen.

Hvad ville der ske, hvis du fra sekundet du så hende, gik over og sagde hej? Uden at vide hvad det næste, du skulle sige, var? Det kan jeg ikke svare på. Men du kan da give det et skud.

PS. Til jer piger, som måske vil blive sure over det her indlæg og brokke jer over at 'jeg analyserer jer og ikke ved en skid.' Måske er det her indlæg netop grunden til, at du møder din kommende kæreste i den nærmeste fremtid.