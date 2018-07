Den prisbelønnede skuespiller John Cleese var i 1970’erne en af mændene bag den skønne tv-serie ‘Fawlty Towers’, der i Danmark blev døbt ‘Halløj på badehotellet’. John Cleese spillede hotelejeren Basil Fawlty, som med den ene underfundige manøvre efter den anden fik reddet kastanjerne ud af ilden.

I disse dage udspiller der sig et drama, der er en tv-serie værdig, i Storbritannien, hvor premierminister Theresa May, to år efter briterne ved en folkeafstemning vendte EU ryggen, har set to ministre forlade regeringen i protest over den fremtidige EU-kurs.

Den farverige udenrigsminister og tidligere London-borgmester, Boris Johnson, der var en af de fremmeste fortalere for et EU-farvel, er en af de ministre, som nu har stemplet ud af Mays regering.

Op til folkeafstemningen i Storbritannien skortede det ikke på løfter fra exit-tilhængerne som Boris Johnson: Tiden efter et EU-farvel ville blive både nem og meget mere lykkelig, lød det overordnede budskab fra mange, mens andre direkte talte om ‘Independence Day’.

Eftertiden har - som EU-tilhængere forudsagde - vist det modsatte. Og det britiske politik-teater, der udspiller sig denne sommer, kan nok være underholdende at se på, men bør samtidig være noget, vi skal have in mente, når diskussionen for og imod EU igen blusser op. Så lad os få lidt på det rene:

Er EU perfekt? Slet ikke. Har EU formået at give troværdige svar på de fælles-europæiske udfordringer, vi har set de seneste år? Nej. Er det godt for Danmark at være medlem? Ja.

Danmark er - heldigvis - en del af EU-fællesskabet. Det koster noget at være medlem, men prisen for ikke at sidde med til bords er for høj. Måske især for et lille land i en globaliseret verden.

Men de seneste år har vist os, at det heller ikke ligefrem er en dans på roser for en af de store at melde sig ud af det fællesskab, der har været med til at sikre vækst, fred og frihed i Europa de sidste mange årtier.

Det er næppe helt fair direkte at sammenligne figuren Basil Fawlty med Theresa May. Men hvis John Cleese i dag overvejer at begå en tv-serie om britisk politik, så kan man ikke fortænke ham i det. Der er nok materiale at arbejde med. Desværre.