EUs ledere holder topmøde i flygtninge-krisens skygge.

Selvom presset sydfra på Europas grænser de senere år har været aftagende, er der nok at diskutere.

Landene omkring Middelhavet modtager langt de fleste flygtninge og migranter, og på grund af de gamle bestemmelser i Dublin-forordningen hænger de sådan set på dem. Asylsager skal behandles i det land, hvor asylansøgere første gang sætter foden. De fleste andre EU-lande tøver med at tage deres del af byrderne. Det gør vi også her i Danmark. Men det er ikke rimeligt.

Der er (mindst) to store udfordringer i Europas flygtningespørgsmål:

For det første må der findes en retfærdig fordeling af de flygtninge og migranter, der allerede er kommet til Europa, mens deres sager behandles. Det nytter ikke, at Danmark eller andre lande stikker hovedet i busken og nægter at tage deres del af slæbet. Hvis man mener noget med det 'europæiske samarbejde', må man gøre netop det - samarbejde. Også selvom det måtte give problemer for Løkke i forhold til det hjemlige samarbejde med Dansk Folkeparti.

For det andet er det afgørende, at der findes en varig model for håndteringen af presset på EUs ydre grænser.

For lige så åbenlyst, som at det ikke er rimeligt, at Italien, Grækenland, Spanien og Malta skal stå alene med udgifterne til dem, der allerede er kommet til Europa, lige så åbenlyst er det, at det Europa, vi kender, ikke kan huse alle mennesker fra andre lande, der er på flugt eller leder efter et bedre sted at bo.

Det vigtigste for mennesker på flugt er at komme ud af fare - ikke nødvendigvis at komme til Europa. Derfor kan der være stor fornuft i at finde modeller, hvor flygtninge bringes i sikkerhed - men uden for Europas grænser. For eksempel i Nordafrika, som er en af de modeller, der skal diskuteres på topmødet.

Med mindre direkte adgang til Europa vil man samtidig kunne gøre det mindre attraktivt for migranter at benytte menneskesmuglere i jagten på en lysere fremtid. Et skummelt marked opereret af kriminelle - med store menneskelige omkostninger.

Europas ledere er forpligtet til at finde en holdbar løsning. For alles skyld.