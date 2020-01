Der løb en isnende kold vind gennem mange korridorer i de danske ministerier i morges.

Og ingen steder løb der en koldere vind end i Jyllands-Posten nye gange på havnen i Aarhus.

Kina forlangte fra morgenstunden en undskyldning for en satiretegning i bladet, der, efter den kinesiske ambassades mening, er en fornærmelse mod landet.

Den kinesiske ambassade sendte en pressemeddelelse ud, hvor der blev skruet op for retorikken om både sårede følelser og manglende empati. Medens Kina var i fuld gang med at bekæmpe en stor sygdomskrise, brugte Jyllands-Posten tiden på at udvise en manglende sympati.

Godt nok har chefredaktør Jacob Nybroe ikke været indblandet i den tidligere sag, som alle, ikke mindst Nybroe selv, fik på nethinden - avisens Muhammed-tegninger fra 2005.

Dengang gik verden i brand, og det tog adskillige år, før sårene blev nogenlunde helet, og alle diplomatiske forbindelser blev genroprettet. Truslen er stadig konkret og vedkommende.

Tegningen var denne gang gemt på debatsiderne og har næppe fået nogen til at løfte øjenbrynene. Men det kinesiske flag med små gule viruspartikler var alligevel nok til at få kineserne til at rasle med sablen.

Chefredaktør Jacob Nybroe svarede naturligvis som forventet, at der ikke kom nogen undskyldning, men så kom tilføjelsen:

»Vi har ingen intention om at nedgøre eller håne, og det synes vi heller ikke, at tegningen gør.«

Det gælder om at lægge låg på sådanne sager med det samme. Der skal ikke skabes yderligere konflikter, som der skete sidst. Sikkert også derfor var samtlige politikere i løbet af nul komma fem på banen med en støtteerklæring, og at Statsministeren senere følte sig kaldet til en mild markering med: »Vi har ytringsfrihed«.

Det ved ethvert barn her i landet.

Der bliver ikke nogen stor konflikt ud af Jyllands-Postens nye satiretegning denne gang. Kineserne har været kloge nok til udelukkende at bede om en undskyldning fra avisen og ikke en officiel fra den danske regering.

Stormen er formentlig reddet af, men ifølge eksperter viser sagen også en stormagt, der er voldsomt presset af den nuværende coronavirus. Kina ønsker at have styr på tingene, og den nuværende virus er mere sejlivet og mere omfangsrig, end den kinesiske regering bryder sig om.

For Danmark var det en lektie i, at tegningerne slet ikke er glemt eller forsvundet.

Vi har ytringsfrihed, javel, men vi er også blevet ekstremt bevidste om, at den skal benyttes med stor omtanke.

Også når vi ikke venter det.