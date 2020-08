Loven om obligatorisk mundbind i den offentlige transport er et 'unødvendigt og skadeligt tiltag baseret på frygt'. Det mener Kim Boye, der er mentalcoach for sports- og erhvervsfolk.

Han undrer sig over, at danskerne uden debat har accepteret at skulle iføre sig en maske, når de færdes i den offentlige transport.

»Vi bliver styret som små marionetdukker, der bare gør, hvad der bliver sagt. Der er ingen evidens for, at mundbind virker, men der er ingen diskussion. Det er forstadiet til, at vi gør hvad der bliver sagt næste gang, regeringen bliver skræmt og indfører noget,« siger han.

Kim Boye er tidligere professionel fodboldspiller og ernærer sig i dag som forfatter, foredragsholder og coach for professionelle sportsfolk og erhvervsfolk. For tiden opholder han sig i Spanien, og der er kravene om mundbind endnu strengere end i Danmark.

Krav om mundbind eller visir i offentlig transport. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Krav om mundbind eller visir i offentlig transport. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Du skal have mundbind på alle steder. Forleden dag blev politiet tilkaldt, fordi der var en, der ikke havde maske på. I butikkerne er der vagter, der sikrer sig, at masken sidder rigtigt. Det er ikke et samfund, der giver én frihedsglæde. Og smitten stiger alligevel.«

Herhjemme har kravet om mundbind ført til flere bøder til passagerer og fyring af en buschauffør. Kim Boye undrer sig over, at danskerne ikke er mere kritiske over for reglen om mundbind og opfordrer til civil ulydighed.

»Tag lortet af,« lyder opfordringen.

Trods modstanden mod mundbind går Kim Boye selv med mundbind i Spanien.

Fakta: Virker mundbind? Der findes ingen direkte forskning, der viser at mundbind virker forbyggende mod corona i den generelle befolkning. I juni blev der offentliggjort et såkaldt metastudie – en samling af en række studier af mundbind – der pegede på, at mundbind kan mindske smittespredningen. Et stort dansk studie er for nyligt blevet foretaget og afventer at blive videnskabeligt godkendt.

»Det er jeg jo nødt til det, ellers bliver politiet tilkaldt. Men jeg bliver bedt rigtig mange gange om at tage den op. Den hænger nede på hagen. Jeg er gæst i Spanien, og jeg respekterer de regler, der er i et andet land, men når jeg er i Danmark, vil jeg ikke tage den på. Det vil jeg satme ikke. Det er helt sikkert.«

Er det virkelig så slemt at gå med mundbind?

»Der er en signalværdi i det at gå med maske. Når man tager den på, siger man: 'Hey, se hvor fornuftige vi er', men det er også en måde at vise frygt. Det viser, du er i fare. Du kan ikke gå i sikkerhed. Du viser, at du hele tiden skal være opmærksom på folk omkring dig. Alle er bange for konekvenserne. Det er ikke et liv at leve, og det er ikke sundt.«

Men er det ikke rimeligt over for folk i risikogruppen, at man ifører sig maske?

Privat er Kim Boye gift med Pernille Aalund. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Privat er Kim Boye gift med Pernille Aalund. Foto: Søren Bidstrup

»Der er ikke noget galt i at have maske på. Hvis der er nogen, der tager maske på, skal man tænke, at det er fint. Det skal bare ikke være et krav, og det skal ikke være sådan, at man ser skævt til folk, der ikke har maske på.«

Hvis der kommer forskning, der beviser, at mundbind standser spredningen af covid-19, vil du så se anderledes på det at bruge maske?

»Nej, for vi har næsten ingen smittede, så hvad fanden skal vi så gå med det for? Det næste bliver, at vi også skal have maske på, når der er almindelig influenza, fordi vi finder ud af, at mange dør af det hvert år.«

Er du også modstander af mundbind, eller har du haft oplevelser med mundbind i den offentlige transport? Så send en mail til jvl@bt.dk