Jeg er blevet kaldt for Danmarks nye Levakovitz samt Abdul fra Somalia!!!

Det er sket i en kommentar til en artikel fra Berlingske vedrørende mit nye fleksjob i foreningen for retssikkerhed.

Alle jer liberale typer som stemmer på nuværende regering. Det er jer, som er til grin!

I har magten til at få ændret systemet og lovgivningen - men I bliver siddende i sofaen og brokker jer over, at jeg udnytter lovgivningen - men det er sgu jeres politikere, som tillader den slags. Det er jeres liberale håndlangere, som har magten lige nu - men I gider ikke arbejde for forandringer i samfundet. I vil kun have mere under hovedpuden!

Det er sgu ikke mig og os, som I skal skyde på - det er jeres politikere!

I sidder i sofaen med jeres tykke tegnebøger - samt har jeres tykke tomler på tastaturet og udskammer syge borgere, som bare gør, hvad de får besked på af Jobcenter - for ellers mister de deres forsørgelsesgrundlag.

Med andre ord - jeg følger reglerne, så hvad brokker I jer over?

Det vækker selvfølgelig en kæmpe vrede, at jeg udskældes på den måde - for jeg bliver sat i bås med navne, som er forbundet med kriminalitet. Jeg er feminist og kæmper for alle minoriteter, hvorfor skal man misbruge et navn forbundet med så meget negativt?

Hvorfor skal jeg sammenlignes med et navn, som klinger kriminelt? Hver gang noget lykkes for mig - så står alle røvhullerne fra blå slyngelstue i kø for at skælde ud. Skam jer!

Skal vi bytte? Jeg lever dit raske liv - og du lever mit lorteliv med smerter døgnet rundt. Ja, men Kim - du kan være politisk aktiv? Ja, men er det for øvrigt kun raske, som har krav på fritidsaktiviteter? Min fritid er i forhold til din - nedsat væsentligt - fordi jeg kan mindre end dig. Er det kun dig, som har ret til at gå i biografen - eller skrive et læserbrev?

Hvad foreslår du så, at folk med nedsat arbejdsevne skal have i ydelse, hvis de bliver tilkendt fleksjob, hvilket i øvrigt ikke er noget, man bare sådan bliver tilkendt. Må man så ikke have fritidsaktiviteter som fleksjobber ?

Skal handicappede på livstid holdes på et ydelsesniveau, hvor der ikke er råd til at etablere et normalt liv? Jeg er visiteret til fleksjob, hvor min effektive arbejdstid er ca 30 procent. Fleksjob visiteres med udvikling af arbejdsevne, således at borgeren kan udvikle arbejdsevne over tid.

Det vil sige, at jeg skal arbejde tre timer som minimum, hvor arbejdsgiver betaler 1/3 - altså en time. Jeg er visiteret til tre timer - altså ni arbejdstimers mødetid.

Jobbet lige nu er midlertidigt. Få nu fat i din politiker og brok dig til vedkommende - det er fame ikke mig, som er skurken. Jeg er for øvrigt også visiteret til stok, rollator, handicap-el-scooter og gribetænger. Kun fordi jeg er syg nok.

Er du misundelig? Ville du selv gå fra en løn på 30.000 og ned på 11.000 i kontanthjælp? Altså miste 19.000 minus skat - per måned! Hvis kommunen havde udredt mig indenfor fem år - så havde min forsikring dækket - nu koster det samfundet i stedet. Min sag tog seks et halvt år.

Få nu fat i din politiker, og få det ændret - i stedet for at træde på dem, som i årevis har levet af andre folks penge - som syg på kontanthjælp.