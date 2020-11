»Det er ofte folk, der er ikke er i stand til at gå på kompromis, som vælger parforholdet fra. Det er vel mere et udtryk for egoisme.«

Sådan lød en kommentar fra en mand til debatten om, hvorfor flere og flere kvinder vælger parforholdet fra.

Og det er netop den opfattelse af kvinder, der ifølge Anne Sofie Allarp og Ditte Giese er hele essensen af problemet.

De er begge journalister og debattører og er nu bogaktuelle med samtalebogen 'Breve til livet.' En bog, der blandt andet tager fat i kvinders valg om at bryde med indholdsløse forhold og nyde livet – uden at gå på kompromis med sig selv.

Flere og flere kvinder vælger parforholdet fra. Kan du forstå det?

»Det eneste, der er værre end at være single i 40'erne, er at være gift i 40'erne. Alle forstår det. Både dem, der er gift, og dem, der er single,« sagde Anne Sofie Allarp og fortsatte:

»Jeg har fravalgt et fast parforhold, fordi det simpelthen er for meget arbejde.«

Anne Sofie Allarp har tidligere været i en fast forhold i 15 år, og hun beskriver det som dejlige år, men også hårde. Hun har nu ikke behov for at arbejde på et forhold ud over det, hun ellers går og laver.

»Som single kan man møde personer i andre typer relationer, som man ikke har et krav til. Det er ikke et lineært projekt, hvor man skal bygge en fremtid op. Det synes jeg er den største frigørelse i den livsstil.«

På den måde føler Anne Sofie Allarp sig altid i nuet.

Ditte Giese nikker og fortæller om en periode efter sin skilsmisse, hvori hun også opdagede glæden ved frigørelsen.

»Jeg røg ind i en ret heftig datingperiode, som var sindssyg sjov. Den varede flere år, og der var masser af elskere. Både unge mænd, gamle mænd og alle mulige slags mænd.«

»Jeg blev dog træt af den kulde og ensomhed, der også er i det. Jeg fik lyst til at finde en at have en voksen samtale med, der fortsatte, og savnede det der med at være et hold igen.«

Jeg oplever, at mange af mine veninder har svært ved at finde en kæreste – især jo ældre de bliver. Man får måske nogle højere krav til en mand efter at have været i et længere forhold før?

»Jeg lavede en liste over, hvad min næste mand skulle indeholde, som jeg havde savnet i mit seneste forhold. Langsomt får man luget ud i det og får snævret feltet ind. Man bliver brændt nogle gange, men det handler om, at man skal lege med dem, der er det samme sted i livet som dig.«