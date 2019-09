Er din arbejdsplads bare en arbejdsplads?

Det har aldrig nogensinde i verdenshistorien været sværere at være leder end det er lige nu. Men bare rolig. Dette er ikke klageskrift fra mig – én af nutidens ledere – men bare en ganske almindelig reminder om, hvor godt vi lønmodtagere har det i Danmark.

Vi lever i et velfærdssamfund, som er drevet af højkonjunkturens store, stærke hjul, og alle vores basale behov er dækkede: Vi er mætte, har tørt tøj på kroppen, har adgang til gratis uddannelse og har et sundhedsvæsen, som tager sig af os uanset lønniveau og social status.

Vi går altså ikke på arbejde blot for at overleve, som man gjorde i gamle dage.

Dengang var det nemmere at være leder. Man udstak en ordre, og den blev besvaret med et 'javel, chef!' – altså medmindre man ville kyles på porten. Når ordren var ført ud i livet, kunne medarbejderen allernådigst henvende sig på lønningskontoret og modtage sin hyre, som skulle bruges til at betale termin og skaffe mad på bordet.

Det var altså livsnødvendigt at have et arbejde, hvis man selv og ens familie skulle klare sig igennem dagligdagen.

Sådan er det ikke i dag – og heldigvis for det. Vi bukker og nejer ikke længere i ren benovelse, når en person med chefkasket og ansvar for lønposen kaster ordrer i vores retning. For i dag afhænger hele vores liv ikke af den månedlige hyre. Det offentlige sikkerhedsnet er nemlig spændt ud under os.

Det stiller store krav til nutidens ledere. Mine ligesindede og jeg kan ikke bare læne os tilbage og kommandere med vores ansatte. Gør man det, så er én ting ganske sikkert:

Medarbejderne skrider.

Vores arbejdsliv handler ikke længere om opfyldelse af det nederste lag af Maslows behovspyramide – de fysiske behov – hvor mad og søvn er blandt succeskriterierne. Det stadie er vi langt forbi. I dag rækker vi ud efter det øverste stadie, selvrealiseringen.

Derfor giver folk sig i kast med at dyrke triatlon eller løbe et maraton. De går på deltid, bliver spirituelle og dyrker yoga, planter deres egne økologiske grøntsager eller noget helt andet, som giver dem det gode liv. Selvrealisering er primær. Lønnen sekundær.

Det stiller krav til dig som chef, for du skal tilbyde dine medarbejdere meget mere end bare en arbejdsplads, hvor de opholder sig 37 timer om ugen, og tilhørende månedlig gage. Du og virksomheden skal være med til at dække deres behov for selvrealisering.

Og nu vil jeg så gerne beklage, for der findes ikke en simpel løsning på, hvordan du implementerer det i din virksomhed. Men set fra min stol handler det om, at virksomheden skal have et formål, som giver mening og måske endda vækker stolthed hos medarbejderne. De skal arbejde for noget, som er værd at arbejde for, og virksomhedens formål skal pirre til medarbejdernes selvrealiseringsfølelse.

Fra min direktørpost i Dinero prøver jeg at navigere virksomheden i en retning, hvor vi hver dag giver værdi til både vores brugere og medarbejdere. Når vi for eksempel inden længe lancerer vores nye bankintegration, anslår vi, at en gennemsnitlig iværksætter vil spare en time om ugen. Altså kan 56.000 Dinero-brugere spare en time om ugen. Det giver 2,9 mio. sparede timer årligt!

Se, det er et formål, der giver mening, og som er værd at arbejde for!

Nystartede iværksættere er nogle af landets fattigste mennesker, og de arbejder samtidig bagdelene ud af bukserne hver eneste dag. Så når vi kan fjerne bureaukratisk bøvl fra deres liv og give dem mere tid til enten at udvikle deres virksomhed eller til at hygge med familien, så giver det for alvor mening for mig og mine medarbejdere at gå på arbejde.

For mig som leder er det ekstremt vigtigt hele tiden at fortælle mine ansatte, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvilken forskel vi rent faktisk gør hver eneste dag for de iværksættere, der skal skabe den næste store, danske iværksættersucces – for mennesker er værd at arbejde for.

Det har aldrig nogensinde været sværere at være leder. Men det er også nu, at du har mulighed for at løfte dit lederskab til et nyt niveau. Og den dag du oplever, at du og resten af virksomheden for alvor er på en fælles mission, hvor I gør en forskel for andre, vil du opdage, at lige nu også er det fedeste tidspunkt at være leder på.