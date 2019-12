I disse år brager den teknologiske udvikling afsted, og hvis du ikke vil sidde tilbage på perronen, når teknologi-toget er kørt, så stig ombord nu. Ikke i morgen, ikke i næste uge – nu!

For udviklingen kommer til at ramme alle. Også dig der ikke arbejder med teknologi – you can run, but you can’t hide. Som dengang hvor postbudenes eksistensberettigelse stort set forsvandt, da vi alle begyndte at sende e-mails til hinanden. Det var billigere og mere effektivt. Farvel og tak, postmand.

Historien kommer til at gentage sig. De selvkørende biler kommer til at skabe massiv arbejdsløshed blandt taxa- og buschauffører. Den førerløse, københavnske metro er kun et forvarsel. Og en lang række faggrupper mister jobs til robotter, f.eks. journalister, advokater, bogholdere og mange flere.

Hvis den teknologiske udvikling ikke skal føre dig mod en erhvervsmæssig dommedag, skal du tage ansvar og følge med udviklingen.

Gør det nu

For når det teknologiske tog først er braget forbi perronen, og du står tilbage uden job og uden fremtidsudsigter, kan du kun takke én person: Dig. For det er dit ansvar at holde dig selv til ilden og gøre dig relevant og attraktiv for arbejdsmarkedet. Gør det nu. For når teknologi-toget er kørt, kan du jagte det resten af dit arbejdsliv, men du vil kun se baglygterne.

Det er ikke din chefs ansvar, om du følger med udviklingen. Din chefs ansvar er at stille rammer og materialer til rådighed, så du kan udføre dit arbejde. Men om du følger med eller bare sidder i hjørnet og langsomt visner hen, det kan din chef ikke styre.

Det er i øvrigt også en fuldstændig umulig opgave for en chef. For hvordan skal man som chef vide, hvad der helt nøjagtigt rører sig fagligt for de 10, 20 eller 30 (eller endnu flere) medarbejdere, man har under sig? Det er dit ansvar som medarbejder – og hvis du har brug for et kursus eller efteruddannelse for at udføre dit job tilfredsstillende, så råb højt.

I Dinero har vi valgt en pragmatisk tilgang til efteruddannelse af medarbejdere. Vi stiller gode rammer og ordentligt it-udstyr til rådighed, og så udstyrer vi hver fuldtidsmedarbejder med et budget til efteruddannelse.

Tag ansvar! For dig selv og dit liv. For det er der ikke andre, der gør

Det er selvfølgelig ikke alle steder, man har råd eller lyst til at prioritere efteruddannelse af medarbejdere. Og særligt på sådan en arbejdsplads skal du tage ansvar for dig selv og din egen udvikling.

Det er en svær disciplin. For vi har her til lands en tryghedskultur, som på mange måder er fantastisk. Vi kan både komme på sygehuset og tage en universitetsuddannelse uden at få smidt en regning i nakken. Men den tryghed betyder også, at vi ikke nødvendigvis er vant til at tage ansvar.

Derfor: Tag ansvar! For dig selv og dit liv. For det er der ikke andre, der gør.

Tud ikke, hvis din chef ikke gider betale for din efteruddannelse. Tag tyren ved hornet og grib de utallige gratis muligheder, der findes i cyberspace:

Start på bibliotekets hjemmeside eller app. Her finder du fuldstændig kvit og frit en guldgrube af magasiner fra hele verden om alverdens emner. Hold dig selv ajour inden for dit fagområde, uanset om du interesserer dig for it, økonomi eller noget helt tredje. Materialet finder du her – helt gratis.

Youtube er også genial. Ja, der er mange kattevideoer, men der er også timevis af interessant indhold, som knivskarpe nørder med en ufattelig viden gør tilgængelig for dig og mig helt gratis.

Og så er der hele universitetsverdenen, som også har fået øjnene op for internettet. Flere af dem tilbyder gratis kurser, f.eks det anerkendte MIT. Så det eneste, der står mellem dig og en masse ny viden, er tid.

Og mener du ikke, at du har tid? Så overvej, hvordan du bruger din tid. Drop et afsnit Paradise Hotel, Ex on the Beach eller lignende, som nedbryder hjerneceller, til fordel for noget, som i stedet aktiverer dem.

Giv dig selv tid i julegave. Tid til at blive klogere. Tid til at følge med. For det er på høje tid at stige ombord og gøre dig selv klar til fremtiden. Du har jo ikke lyst til at se bagenden på teknologi-toget, vel?