Jeg glæder mig over Fox News disse dage. For ENDELIG kan vi danskere hidse os lidt op og få blodet i kog.

Men for lige at starte ved begyndelsen: Jeg har brugt de sidste par år i USA i jagten på min barndomsdrøm – at slå igennem med et engelsk one-man show. Samtidig har jeg skaffet fantastisk inspiration til mit danske one-man-show, 'Make Denmark Great Again'.

Hvis man fører sig for meget frem i Danmark og gør andre ting end det, der er normen, bliver vi holdt nede af omgivelserne

Jeg opdagede i USA, hvor dansk jeg er, og hvor stor forskellen er mellem os. Jeg var eksempelvis så sprængfyldt med jysk selvudslettelse, at jeg ikke engang kunne fortælle, at jeg har en rimelig karriere i Danmark, når folk spurgte mig. Og det er pænt dansk ikke at prale og blæse sig selv op. Men det skal vi blive meget bedre til. Vi skal turde få blodet i kog og tro mere på både os selv og andre!

Jeg mødte f.eks. en amerikansk komiker, der knap kunne få luft, da jeg fortalte, jeg var i USA for at jagte min barndomsdrøm om et engelsk show. Han piskede som det mest naturlige en stemning op med amerikanske floskler a la:

»Wow, fantastic, awesome, you’re chasing your dream! And you’re here from Denmark to do stand-up? Wow.«

Altså en helt grundliggende kæmpe tro og støtte til mit valg, der gav mig en følelse af, jeg ville lykkes.

Jeg selv fik dog et akut, dansk anfald af selvudslettelse:

»Well, I try my best. I do ok, I’m just happy to get the opportunity,« fik jeg fremstammet.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Havde jeg været mindre dansk, ville jeg nok have pralet med, at jeg tager på turné i fem måneder fra september. Men hvorfor dog nævne det, når man kan blive 'lille, selvdestruktive, jyske 12-årige Simon Talbot', som holder hovedet nede af frygt for at blive mobbet.

Hvorfor er det sådan - og hvad kan vi lære af amerikanere? Meget!

Jeg er selv blevet forelsket i mange af deres træk. Jeg elsker den der understøttende holdning a la 'so awesome, you’re chasing your dreams'. I Danmark er holdningen altid mere 'ja ja, lad os nu se, hvordan det går'.

Jo længere tid jeg brugte i USA, jo mere elskede jeg Danmark. Vi har verdens bedste infrastruktur og bedre kage – selv uden cup cake-caféer. Jeg følte danskheden boble i mig, nærmest på daglig basis, og også her kan vi lære lidt af amerikanerne. Jeg savner at se Dannebrog blafre mere med stolthed. Overalt i USA er der amerikanske flag, og de taler ofte om, at de er 'the greatest nation in the history of the universe'. Den tone hører man altså sjældent i Danmark.

Derfor ELSKER jeg Fox News disse dage. At se Fox News’ Trish Regan tabe samtlige småkager og riverdanse på dem med alternative facts hevet ud af røven på en majsfodret præmietyr gjorde mig glad. For endelig kunne vi danskere udvise lidt stolthed. Vi skal nærmest svines til, før nogle tør fremstamme: »Hey, så dårlige er vi altså ikke.«

Men hvorfor skal det være sådan? Lad os tale hinanden meget mere op.

Jeg elsker den positive energi i USA, hvor de konstant ser muligheder i hinanden og er udadvendte. Hvis man fører sig for meget frem i Danmark og gør andre ting end det, der er normen, bliver vi holdt nede af omgivelserne.

Jeg selv er vokset op i Jehovas Vidner, og jeg sammenligner faktisk Danmark lidt med Jehovas Vidner. Vi danskere er en lille, lukket gruppe, som har en enorm tillid til hinanden. Vi støtter og hjælper, men samtidig skal man ikke træde særligt meget ved siden af gruppen, før man sparkes ud.

Hvis du ikke tror på mig, så prøv i morgen at tage en lidt for stor hat på. Jeg er sikker på, du vil møde mange mennesker som siger »hvad så Pharrell, er du happy i dag?« eller »Hvor er Peter Pedal, Hr. 'manden med den gule hat'?« osv. I USA ville folk spørge om, hvor du købt den hat!

Så vi danskere skal altså blive bedre til større armbevægelser og turde føre os frem med stolthed i stemmen. Jeg bliver simpelthen så glad og stolt af at se, hvordan danskere slår igen og bærer hovedet højt på grund af Trish Regans helt faktaforladte indslag. Lad os holde fast i den stemning, selv når Fox News-historien blæser over. Gør vi det, kan vi danskere i sandhed kalde os 'great again'.