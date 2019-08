»Jeg var blevet afhængig af rygning, uden at jeg ellers havde lagt mærke til det.«

Det måtte Katrine Kildgaard sande, da hun som gymnasieelev sad mit i en matematiktime. Og den episode har haft stor betydning for hendes liv.

I dag er Katrine Kildgaard blevet 22 år. Hun er medlem af Radikal Ungdom, og ligesom moderpartiet ønsker hun, at cigaretpriserne hæves til 90 kroner pakken.

»Mange synes, jeg er totalt hellig, når jeg argumenterer for at sætte prisen op. Men jeg var selv festryger i gymnasiet og prøvede at være sej og med de andre, når de skulle ud og ryge til festerne,« fortalte hun B.T.s følgere under tirsdagens B.T. Live på Facebook.

Det er simpelthen ikke i orden.

»Jeg kunne ikke lide at ryge, men som 15-16-årig ville jeg gerne være med til at stå derude og snakke med de andre.«

Men det ændrede sig brat en dag, berettede Katrine Kildgaard.

»Der var flere og flere fester, og til sidst sad jeg i en helt almindelig matematiktime og kunne ikke tænke på andet end at ryge. Det, synes jeg, var så skræmmende. Jeg kunne mærke, at der var noget, jeg manglede, og at det var en cigaret. Det skræmte mig så meget, at jeg ikke har gjort det siden. Det skulle jeg i hvert fald ikke være afhængig af.«

Som sundhedsordfører i Radikal Ungdom kæmper Katrine Kildgaard nu for, at færre børn og unge begynder at ryge.

Ja, det er en konsekvens af det, jeg foreslår. Og det accepterer jeg.

»Selv om vi ved, hvor farligt det er, er der 40 børn eller unge om dagen, der begynder at ryge. Det er simpelthen ikke i orden.«

Tidligere på året kaldte Kræftens Bekæmpelse det en katastrofe, at der for første gang i to årtier er sket en signifikant stigning i andelen af danskere, der ryger. Ifølge organisationen dør 13.600 danskere hvert år af rygning. Og ifølge Katrine Kildgaard bør man derfor kigge til blandt andet Norge, som, hun mener, har haft succes med at hæve prisen på cigaretter.

»De har haft massiv succes med at forhindre børn og unge i at begynde at ryge. Vi skal have knækket kurven.«

Det fik Konservativ Ungdoms formand i Aarhus, Sebastian Joubert Skotte Kaimson, til at blande sig i debatten på Facebook.

'Nej. Hvis man vil forhindre børn og unge i at ryge, så giv dem mere oplysning. Det skal ikke gå ud over folk, der selv har valgt at ryge', skrev han.

Men Katrine Kildgaard er uenig:

»Langt de fleste, der begynder at ryge, er 14 eller 15 år. Det er vores ansvar at passe på de børn og sørge for, at de ikke får den vane. Når man er voksen og myndig, kan det være et frit valg. Men de fleste, der ryger som voksne, er altså begyndt, da de var børn. Derfor har samfundet et ansvar.«

»Skal folk på 50 år bøde for, at 14-årige ikke skal starte med at ryge?« fulgte B.T.s debatredaktør op.

»Ja, det er en konsekvens af det, jeg foreslår. Og det accepterer jeg. For hvis vi nogensinde skal komme rygning til livs, skal vi sørge for, at dem, der er børn i dag, ikke starter med at ryge. Ellers sidder vi her igen om ti år og tager den samme debat igen,« svarede Katrine Kildgaard.