Anklager om mobning, en advarsel, et samråd på Christiansborg og en mediestorm.

Handelsskoleeleven Katrine Fischer har været igennem et par vilde dage.

»Det er underligt. Helt sikkert. Det er ikke en rar fornemmelse at gå med tanken om, at det kan være min sidste dag på skolen. Hader alle mig? Synes folk, det er fedt? Der er vildt mange tanker, der går gennem hovedet.«

De seneste par dage har B.T. kunne fortælle, hvordan Katrine Fischer har fået en skriftlig advarsel af Lyngby Handelsgymnasium, efter hun i B.T. og Berlingske anklagede sine medstuderende for at være luddovne.

Min intention er ikke at hænge folk ud Katrine Fischer

Skolen betragter nemlig hendes oprindelige debatindlæg i Berlingske som mobning, fordi man ifølge rektor, Pernille Bogø Bach, kan identificere en specifik elev ud fra Katrine Fischers beskrivelse.

»Jeg er ikke enig i, at det er mobning. Jeg ønskede ikke, at nogen skal kunne identificeres. Min intention er ikke at hænge folk ud, men at komme ud med budskabet om, at der skal ændres på en kultur i gymnasiet,« siger Katrine Fischer, der udover at være elev på gymnasiet også er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Nordkøbenhavn.

Ifølge Pernille Bogø Bach behøver der ikke være mere end nogle enkelte elever, der skal kunne identificere eleven, før det kan kaldes digital mobning, har hun forklaret til B.T. Derfor mener hun, at det er underordnet, hvorvidt man kan genkende eleven eller ej, hvis man ikke går på skolen.

»Men det kan man her på stedet, og det er også derfor, det handler om ting, der foregår inden for skolens mure, og det er det, vi har ageret på,« har hun forklaret.

Jeg tror ikke, jeg mentalt kan klare at sætte min uddannelse på spil Katrine Fischer

Rektors udtalelser har sat gang i tankerne hos Katrine Fishcer. For i mellemtiden har flere partier været ude med skarp kritik af gymnasiet, og Liberal Alliance har kaldt børne- og undervisningsministeren i samråd om ytringsfrihed på ungdomsuddannelser.

»Når man bliver stemplet som en mobber af ens skoles ledelse, er det de færreste, der synes, det er rart at blive ved med at skrive om det.«

»På den anden side har jeg fået mange positive tilkendegivelser og er blevet opfordret til at blive ved. Så jeg har også lyst til at fortsætte og bruge min ytringsfrihed,« forklarer Katrine Fischer.

Hun tvivler dog stadig på, at hun tør skrive kritisk om skolen igen.

»Jeg tror ikke, jeg mentalt kan klare at sætte min uddannelse på spil. Jeg vil gerne være der og gøre den færdig. Det er trættende i længden hele tiden at skulle have i baghovedet, om man må sige det, man gør.«

Hun fortryder dog ikke, at hun skrev det oprindelige debatindlæg i Berlingske og de sidste par dage har udtalt sig.

»Nu er der blevet sat fokus på det. Det var mit mål fra starten. At vi skulle diskutere dovne elever. Det er nu blevet til en debat om ytringsfrihed. Det er positivt.«

Katrine Fischer har ikke hørt yderligere fra ledelsen på Lyngby Handelsgymnasium, siden hun fortalte om den advarsel, hun har modtaget.