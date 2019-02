Kan det sammenlignes med utroskab, hvis din partner ser porno?

B.T.-blogger Sussi La Cour, der også er kendt som den tidligere pornostjerne Katja K, er selvfølgelig ikke i tvivl om det spørgsmål.

»Man kan ikke sige, at porno i sig selv ødelægger et forhold. Det kan være en katalysator, hvis der er tale om et forhold, der ikke fungerer. Hvis der f.eks. mangler intimitet i forholdet, der er en kommunikationsbrist, hun synes, han ser for meget porno, eller at han ikke interesserer sig nok for hende.«

Det svarede Sussi La Cour, da B.T.-læseren Lis-Lotte Hansen stillede hende følgende spørgsmål under en live-sending til B.T.s følgere på Facebook:

»Har du tænkt på, hvor meget porno kan ødelægge forhold?«

Men porno er film og kan ikke sammenlignes med utroskab, mener den tidligere pornostjerne.

»Det kunne lige så godt være, at han sad og gamblede eller arbejdede for meget.«

Men hvorfor er det ikke utroskab? spurgte værten Sanne Fahnøe.

Det kan være mega frækt at ligge og se pornofilm, mens man elsker

»Det er jo ikke et andet menneske. Man kan tale om utroskab, hvis man går ud og er sammen med en anden eller har en affære. Det er ikke utroskab at kigge på en film. Det virker, som om mange kvinder og hustruer er angste for at åbne op og se porno. De kan jo også se det sammen med deres mand og bruge det som et redskab. Det kan være mega frækt at ligge og se pornofilm, mens man elsker.«

Sussi La Cour løftede sløret for, at hun selv ser porno med sin mand for at blive inspireret.

»Det kan være med til at spice forholdet op. Det kan også blive lidt kedeligt selv for tidligere pornostjerner. I alle forhold kan man opleve at komme ind i et mønster med de samme stillinger,« fortalte hun.

Sussi La Cour mener, det er et vildspor, hvis man i et parforhold begynder at forbyde sin partner at se porno.

Så må kvinden stille krav til, hvordan hun ønsker, forholdet skal være

Men hvad hvis der er tale om et forhold, hvor kvinden ikke føler, hun får nok romantisk opmærksomhed, og hvor manden ser meget porno og kigger på kvinder, der er 20 år yngre. Kan du så forstå, man kan blive jaloux?

»Jeg kan forstå, hvis manden ikke er intelligent og respektfuld nok til at give hende den opmærksomhed, hun fortjener. Så er han en nar. Og så må kvinden stille krav til, hvordan hun ønsker, forholdet skal være.«

Langtfra alle var uenige i Sussi La Cours synspunkt.

»Jeg synes, porno er mega frækt og helt okay at se. I mit forhold ser vi det begge og snakker også om det,« skrev Katrine Sonne Espensen.