Det kan være en fordel at have været tidligere pornostjerne, da de fleste mænd synes om én.

Man har ligesom et forspring i forhold til andre kvinder, som måske foretrækker at ligge skjult under dynen i mørket under sex-akten.

Jeg har aldrig oplevet at være uvenner med mænd. Måske lige med undtagelse af nogle af mine eks-kærester, men jeg er altid blevet gode venner med dem igen.

Derfor er det også helt nyt, at nogle danske mænd blev sure på mig, da jeg i forrige uge skrev om kedelige 'Tinder-mænd' i Danmark. Det var ikke for at svine de danske mænd til, men for at give dem et kærligt spark i r….!

Præstationsangst er frygten for fiasko

I øvrigt var det blot research.

Efterfølgende dukkede der nogle grimme kommentarer op på B.T.s Facebook-tråd – udelukkende skrevet af mænd. Jeg må have ramt et ømt punkt. Og hvis jeg skal analysere på, hvorfor nogle har følt sig så ramt, må jeg umiddelbart konkludere, at jeg har prikket til seksuelle mindreværdskomplekser.

Hvis jeg tager fejl, hører jeg gerne fra nogle velargumenterede og saglige mænd derude i det danske land.

Nogle mænd har præstationsangst i forhold til det seksuelle, og de føler sig tilsyneladende ofte provokeret af stærke og seksuelt frie kvinder.

Jeg har mødt dem i mit privatliv, men også i professionel sammenhæng.

Præstationsangst er frygten for fiasko. Ikke at kunne leve op til det forventede.

Mandens fysik, hans erektion, eller mangel på samme, er et tydeligt målbart symptom, og hans evne til at gennemføre et samleje er truet. Oplever han, at hans erektion falder, kan sex blive omdrejningspunkt for bekymring og angst. Præstationsangst kan medføre lavt seksuelt selvværd og usikkerhed.

Og denne usikkerhed gælder desværre ikke kun i sengen, den kan også sprede sig til andre områder i hans liv.

Han kunne simpelthen ikke få liv i kalorius, selvom han sad og filede løs

Specielt hvis han føler sig presset eller truet på sin (lave eller manglende) maskulinitet, kan han finde på at reagere verbalt aggressivt i forsvar for sig selv. Manden er vant til at stå alene i kampen for at redde sig selv.

Ofte reagerer manden med spredt fægtning, altså relativt ubevidst, i krigen mod det såkaldte 'svage køn' – her taler vi om kvinden.

Det skal for en god orden skyld pointeres, at vi ikke her taler om alle mænd, men om et udsnit af den samlede befolkning.

Selv mænd i pornoindustrien kan lide af seksuel præstationsangst, det har jeg oplevet på nært hold.

For ca. 20 år siden, da jeg var på en filmoptagelse i Los Angeles, var vi netop ved at afslutte en sexscene med en anerkendt filminstruktør, der var kendt som den ultimative kvindebedårer.

Han filmede kun med mænd, når det var af absolut nødvendighed. Dengang var de mandlige skuespillere kun såkaldte props - hvilket betyder, at de blot var tilbehør. Kvinderne i hans film tilhørte branchens smukkeste.

Vi var efter en lang optagelsesdag nået til cumshot-scenen.

Alt var kørt som smurt, og vi havde fået nogle saftige scener i kassen, da min mandlige medspiller begyndte at få rejsningsproblemer. Han kunne simpelthen ikke få liv i kalorius, selvom han sad og filede løs.

AUCH! Det var pinligt. Instruktøren råbte i vrede: »That’s it. CUT!«

Den stakkels unge fyr gik i panik og blev desperat. Han ville ikke bare give op og fortsatte sin spiller.

Vi andre forlod langsomt settet, og nogle begyndte at rydde op.

Efter en ti minutters tid, hørte vi høje støn inde i rummet ved siden af.

Det var endelig lykkedes for fyren at få en udløsning. Han fremviste stolt instruktøren det imponerende onaniresultat som en lille dreng, der lige havde lært at cykle for første gang.

Instruktøren sukkede og rystede på hovedet af ham, slukkede alle kameraer og lukkede settet af.

Fyren luntede langsomt hjemad med præstationsangsten intakt og halen mellem benene.

Det var en ydmygende performance. Stakkels ham.

Så kære mand, hvis du vil præstationsangsten til livs, her er nogle få gode råd med på vejen: