Skal kapitalen virkelig tromle kunsten?

Det er næsten som om, man har hørt historien før: Stor, amerikansk kapitalfond med pengetanken fyldt til randen formår på grund af sine finansielle superkræfter at tromle gode formål.

Hvis ikke katastrofen var så tæt på, var den næsten til at grine af.

Sagen er den, at en række billedkunstnere står til at miste deres atelier i bygningen Holckenhus midt i København, fordi en amerikansk kapitalfond har købt bygningen. Nu planlægger fonden at ombygge atelieret til dyre taglejligheder, mens billedkunstnerne står til at miste deres arbejdsplads og hjem.

Her er vel at mærke tale om en historisk bygning, der siden 1892 har huset billedkunstnere som P.S. Krøyer og Emil Nolde. Med andre ord er der tale om et hus, som har udgjort et kunstnerisk frirum for billedkunstnerne og muliggjort tilblivelsen af store værker.

Kunstneriske frirum er vi som bekendt desværre ikke ved at drukne i.

Tværtimod tromler kapitalen med sit klare, kølige sprog, når særligt ejendomme skifter hænder. Har du penge, kan du få. Har du kunst, kan du… pakke sammen?

Det ærgrer mig helt ind i sjælen. For hvad er det for en værdi, vi skaber, hvis det alene er størrelsen på en check fra en amerikansk kapitalfond, der får lov at diktere, hvad København skal rumme? For mig at se, er der tale om en kynisk og kortsigtet kalkule fuldstændig blottet for ånd og indhold.

I min verden bliver vi rigere, når vi gør plads til kunstnerne. De tilfører en helt særlig værdi, der ikke alene kan gøres op i kroner og ører. De fortolker den tid, vi lever i. De gør os klogere på, hvem vi er som mennesker.

En ombygning af Holckenhus’ loftetage fra atelierer til taglejligheder kræver en byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som selskabet 360north har søgt om. Derfor har jeg nu bedt teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) om at undersøge, hvad der er op og ned i sagen.

2018 er europæisk år for kulturarv. Jeg håber i dén grad, at kommunen kan forhindre en ombygning, der først og fremmest vil gøre os alle sammen fattigere på netop kulturarven.