SF er bare et almindeligt magtliderligt parti.

Det er rart at få det konstateret inden valgdagen 5. juni.

I mange år, faktisk siden SF forlod Helle Thorning-Schmidts regering, har partiet arbejdet på at være fornuftens stemme på venstrefløjen. SF er ikke længere Socialistisk Folkeparti. SF er erklæret EU-tilhænger. SF har ikke ultimative krav. SF udvikler fornuftige talenter som Jacob Mark.

SF er klar til at gå i regering igen som et ansvarligt parti. Formentlig er det derfor, at partiet stormer frem og lige nu fordobler sit mandattal. Der er brug for fornuftige politikere, der opfører sig som ansvarlige mennesker som modvægt til de mange ekstreme kræfter på fløjene.

Men skinnet bedrager. SF er et magtparti, der vil gøre hvad som helst for at opnå magten. SF er et parti, der ønsker at høste stemmer på alle mulige måder – også selvom det koster på moralen.

Det hele blev naturligvis afsløret, da Karsten Hønge alligevel ikke ønskede at blive valgt til Europa-Parlamentet. Partiet og han var kun interesseret i stemmerne. De mente aldrig, hvad de og Karsten sagde. Efter valgresultatet kom frem, har Karsten Hønge og Pia Olsen Dyhr forsøgt sig med forskellige bortforklaringer.

Ifølge Hønge, der jo sælger sig selv med slogans som 'ikke mere pis', havde han gjort det tydeligt for fynboerne, at han var en slags hjælperytter for Margrete Auken. Han havde bare ikke kommunikeret det tydeligt til landsmedierne.

Men mediearkiverne er nådesløse. TV2 Fyn kunne bringe et direkte citat fra Hønge, hvor han lover fynboerne, at en stemme på ham er en direkte stemme til fynsk indflydelse i Bruxelles. Han forlader Folketinget, som han sagde.

Til Politiken har han i 2018 sagt helt tydeligt, at han agter at tage til Bruxelles, hvis han bliver valgt.

Karsten Hønges bortforklaring levede altså mindre end 24 timer, før den blev pillet fra hinanden. Lige nu skriver han på de sociale medier, at han har håndteret det hele forkert.

Men undskyld, SF og Karsten Hønge, det er ikke håndteret forkert. Det har intet med sagen at gøre.

SF og Karsten Hønge har kynisk spekuleret i 'vikarens' folkelige gennemslagskraft. Høstet de 20.000 stemmer for derefter at pisse på vælgerne. Stemmerne er nu givet videre til 21-årige Kira, der på flere punkter slet ikke er enig med Karsten Hønge, og som jo netop er en anden profil.

Hvis man stemte for erfaring i EU, fik man i stedet en nybegynder.

Der er ikke andre ord for dette end: vælgerbedrag.

SF har derfor et alvorligt problem med moralen og dermed hele grundlaget for deres parti og deres falske fremgang. SF er åbenbart anderledes end andre. De er mere magtliderlige.

Karsten Hønge har for evigt et moralsk problem.