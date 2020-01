Bedre dagpenge, nu!

Dagpenge for arbejdsløse er sølle i forhold til lønningerne. Hvis ikke en socialdemokratisk regering, som SF støtter, skulle gøre noget ved den udfordring, hvem skulle så?

Folketingsvalget gav et nyt flertal, og jeg synes, at arbejdsløse skal mærke mildere vinde.

Dagpengene dropper længere og længere nedad, og der er hul i almindelige menneskers økonomi, når man mister jobbet.

Det er også hul i hovedet ikke at rette op på dagpengeskibet, der hælder voldsomt. Skibet tager vand ind, og hvis vi ikke passer på, går det ned med mand og mus.

Hvorfor skal man købe en dårlig forsikring? På et tidspunkt vælger folk a-kasserne fra, og det vil give dramatiske rystelser på hele det arbejdsmarked, vi med god grund er så stolte af.

Skibets slagside betyder i dag, at trygheden langsomt, men sikkert siver ud af mange huller i skibets skrog.

Bagefter er det farvel til fleksibiliteten og dynamikken.

Det effektive arbejdsmarked er den gås, som lægger guldæggene til velfærdssamfundet. Ud over menneskers privatøkonomi er det selve finansieringen af den daglige velfærd, som er på spil.

En enkelt a-kasse, ASE, tilbyder nu skræddersyede snæversynede tilbud til eliten, som kan stikke af i private redningsbåde. Den personlige pengepung er det eneste kompas om bord.

Det er et egoistisk projekt målrettet ca. 250.000 mennesker med gode lønninger og trygge arbejdsliv. De er for fine til at være omfattet af krav om rådighed og jobsøgning som alle andre ledige.

De vil 'klare sig selv', men samtidig have skatteborgerne til at slide ved årerne i redningsbåden. Det skal være løgn! Jeg mener ikke, at de skal have lov til at trække kontingentet fra i skat: ingen pligter, ingen rettigheder.

Det bekymrer mig også, at nogle fagforbund føler sig nødsaget til at tilbyde medlemmerne forskellige tilkøbsordninger i forlængelse af a-kassen, men jeg anerkender behovet. Det illustrerer tydeligt behovet for at rette skibet op.

Hvis udviklingen fortsætter, vil dagpengene i 2025 blot udgøre 44 procent af en industriarbejders løn, og for højtlønnede naturligvis langt mindre.

I 1980 dækkede de 63 procent. Desuden er dagpengeperioden forkortet, genoptjeningen gjort sværere og skatteværdien af fradraget forringet.

Regeringen prioriterer reform af pensionerne frem for bedre dagpenge, og almindelige mennesker spilles ud mod hinanden. Skal nedslidte bruges til at spænde ben for arbejdsløse?

At smide arbejdsløse og 'Den danske model' for arbejdsmarkedet under bussen hjælper altså ikke de nedslidte en snus. Tværtimod.

Tryghed går gennem bedre dagpenge i stedet for flere lønforsikringer. Regeringen bør sætte sig et ambitiøst mål og stille sig i spidsen for en 'genopretningsplan' for dagpenge og tryghed.

Sådan en plan kan vedtages inden sommer og i sin helhed rulles ud i årene inden næste valg.