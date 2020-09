En superspreder-begivenhed er under opsejling over Femern Bæltet, hvorfra en virus med dårlige arbejdsforhold risikerer at sprede sig til hele landet. Både udenlandske og danske arbejdsgivere følger nysgerrigt udviklingen.

Almindelige menneskers job risikerer at blive angrebet af sygdommen, og derfor skal den inddæmmes og slås ned med det samme. Vaccinen er stærke fagforeninger og et flertal på Christiansborg, som holder hånden under ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Hvor finder vi mon arbejdspladser med 12 timers dag-nat-drift i 28 dage uden hvil? Ikke i Danmark, vel? Jo, såmænd. Det er selvfølgelig samme sted, hvor arbejdsgiveren modarbejder overenskomsterne og kaster grus i samarbejdet med fagforeningerne.

Byggeriet af forbindelsen over Femern er et gigantisk projekt, og det samme er kampen for anstændige arbejdsforhold. Vi har skridsikre sikkerhedssko på, når vi forlanger danske vilkår på danske arbejdspladser.

Ellers er det farvel og tak for besøget, og jeg følger dem gerne til grænsen

Et offentligt projekt til 53 milliarder kroner over otte år burde føre til arbejdspladser med gode lønninger og et sundt arbejdsmiljø og ikke en smittespreder for betændte vilkår for de ansatte.

Udenlandske firmaer er velkomne i Danmark, men har ikke så meget som et enkelt hammerslag at gøre her, hvis de ikke respekterer danske overenskomster, arbejdstider, arbejdsmiljø og fagforeninger. Ellers er det farvel og tak for besøget, og jeg følger dem gerne til grænsen.

Gennem sammenhold kan vi slå denne virus ned, inden den inficerer hele arbejdsmarkedet og undergraver velfærdssamfundet. Beskæftigelsesministeren og transportministeren skal ikke reduceres til brikker i udenlandske firmaers kyniske jagt på profit og med lønarbejdere, der er sat skatmat.

Jeg kommer til at holde ministrene i ørerne! 'Sociale klausuler' er jo intet værd, hvis firmaer med kortsigtet profithunger blæser ministre omkuld. Kom nu regering, og gå ind i kampen for fair vilkår.

Glem det, for vi giver ikke efter

Jeg har prøvet meget i mit arbejdsliv, blandt andet at være betonarbejder på byggeriet af Storebæltsbroen. Vi kørte også 12-timers skift, men syv dage/nætter i træk.

Jeg mærkede sliddet både fysisk, psykisk og på familien. På helt specielle byggeprojekter kan der i perioder være brug for særlige aftaler om arbejdstiden.

Men der er ingen fornuftig forklaring på, at det skal foregå i 28 dage eller nætter uden fridøgn. Konsekvenserne for den enkelte ansattes helbred og sociale forbindelser vil blive dramatiske, og det bliver dyrt for samfundet. Vi skal op på tæerne, så denne virus ikke spreder sig til andre arbejdspladser, for konsekvenserne for den enkelte ansatte og for samfundet er uoverskuelige.

Vi spritter hænderne af, og trods mundbind råber vi til kamp: 'I dag Femern, i morgen dig selv'. Betonhårde udenlandske firmaer er lige nu i gang med at skrive en drejebog til social dumping og hærværk på 'Den danske model' for arbejdsmarkedet. Glem det, for vi giver ikke efter.