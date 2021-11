Mandag startede en opsigtsvækkende retssag i USA, hvor Ghislaine Maxwell er tiltalt for at rekruttere mindreårige til at have sex med sin partner.

Rekrutteringen skete i samarbejde med Jeffrey Epstein, der blev anholdt for sine seksuelle forbrydelser i 2019, hvor Epstein og hans venner kunne udnyttede disse kvinder seksuelt ifølge tiltalen. En måneds tid efter anholdelsen tog Epstein livet af sig selv.

Nu er turen kommet til, at Ghislaine Maxwell skal i retten.

På besøg i B.T.s Facebook Live kommer Jacob Heinel, der er korrespondent for B.T., og gør os klogere på retssagen.

