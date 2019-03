22-årige Kamille Mathiasen forstår ikke, hvorfor nogle forældre ikke vil vaccinere deres børn mod mæslinger, som er i udbrud for øjeblikket.

Derfor foreslår hun, at det skal gøres lovpligtigt at vaccinere børn, der skal i institution med andre, og det forslag er der rigtig mange, der er enig i.

»Det er drevet af de børn, der ikke er gamle nok til at få vaccinen ,og de børn, som ikke kan tåle at få vaccinen. Det er for at beskytte dem,« siger Kamille Mathiasen til B.T.

Søndag har mere end 10.600 personer været inde på borgerforslag.dk for at skrive under på, at de er enige med Kamille Mathiasen.

Den italienske regering har fredag vedtaget en ny lov, der gør, at et barn skal have en række vaccinationer for at få lov til at starte i skole. Loven gør vacciner, der før blot blev anbefalet, obligatoriske. Helt konkret skal et barn være vaccineret for 12 forskellige sygdomme, før barnet kan blive skrevet op til offentlig børnepasning og folkeskole, inden det fylder seks år. Efter barnet er fyldt seks år kan forældrene få bøder, hvis barnet ikke er blevet vaccineret. Den nye lov kommer efter et udbrud af mæslinger i landet. (AP Photo/Achmad Ibrahim/Arkiv) Foto: Achmad Ibrahim

Kamille Mathiasen er 22 år, studerende og bor på kollegium i Aarhus. Hun har ikke tidligere blandet sig i den offentlige debat, men med ét er hun blevet centrum i en verserende sag om folkesundhed.

»Der kommer stadig en del af de her anti-vaxxers, der ikke tror på den videnskab, der kommer ud, og tror noget andet. På sigt frygter jeg, at det kan blive et større problem, og jeg synes, det er vigtigt, at vi tager hånd om det, inden det bliver et rigtig stort problem,« siger Kamille Mathiasen.

Den 22-årige pædagogstuderende har ikke selv børn endnu. Men hun havde leukæmi som barn, og hun kan sagtens sætte sig ind, hvordan det er, når man er ekstra udsat, fordi man ikke kan blive vaccineret.

Men det er hendes kommende børn, der har drevet hende til at lave et borgerforslag, der til sidst kan ende som debat i Folketinget, hvis der er 50.000 stemmeberettigede danskere, der skriver under.

»Jeg vil gerne have nogle børn, og jeg vil gerne være med til at påvirke det samfund, som de skal vokse op i,« siger Kamille Mathiasen.

Men må folk ikke selv bestemme, om de får deres børn vaccineret?

»Der, hvor klappen går ned for mig, det er, når det ikke kun er på vegne af ens eget barn, man tager et valg om at lade være med at vaccinere. Vi har de her udsatte børn, som kan blive smittet, og det kan gå ud over dem, når man træffer det valg.«

Et af de børn, der er ekstra sårbar i øjeblikket, er halvandet år gamle Noah Elias. Her fortæller hans mor, hvordan det påvirker deres familie, at Noah Elias ikke kan blive vaccineret på grund af en immundefekt.