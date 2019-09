Kunne du finde på at lyve eller komme med bortforklaringer for at skjule, at du havde været til fysioterapeut eller kiropraktor? For de flestes vedkommende ville det ikke være skyggen af et problem at fortælle åbent om den slags besøg hos de sundhedsfaglige eksperter.

Men det ser til gengæld anderledes ud, når det handler om hjælp og vejledning, som har at gøre med psykiske problemstillinger.

Det er lettere med de kropslige problemer, fordi vi kan eksternalisere dem. Det er ikke mig, der er noget galt med – det er min arm, der er brækket.

Men når man arbejder psykologisk, ja, så er det helt tæt på og intimt, for det handler om ens tanker, opfattelser og forståelser. Og så er det pludselig farligt, fordi vores egoer kommer på spil – og det er en naturlig impuls at beskytte sit ego fra at fremstå utilstrækkeligt.

Det er vel ikke en fornærmelse, hvis man kan få noget decideret hjælp

Derfor er der stadig mange mennesker, der ikke ønsker at tale højt om, at de går til psykolog.

Hvad hvis nogen opdager, at jeg har nogle udfordringer, som jeg bearbejder? Og at jeg får hjælp til at bruge veldokumenterede psykologiske teknikker i samarbejde med en professionel, der har masser erfaring med den problematik, jeg står i? Hvad hvis nogen opdager, at jeg bliver guidet i en mere konstruktiv retning? Hvad hvis jeg bliver taget i at tage mig selv seriøst og gøre noget ved det, der er svært?

Selvfølgelig kan det være hårdt at indse, at man har behov for hjælp – men det vil kun være godt for os alle sammen, hvis der var mindre tabu og skam forbundet med det. Rigtig mange mennesker kunne spare sig selv for meget ved at reagere tidligere. Men vi er så bange for andre menneskers domme og negative tanker, og vi skal hele tiden vise, at vi er stærke og aldrig bliver slået ud af noget.

Derfor venter folk meget længe med at opsøge hjælp, og der er rigtig mange, der ikke kommer, før det hele er brudt sammen. Barrieren i forhold til at bede om hjælp kan betyde, at en udfordring kan vokse til en altopslugende belastning, der bliver meget svær at overkomme.

Det kræver selvfølgelig en vis modenhed af en selv og ens omverden at tale om

Som psykolog ser man tit, hvordan folk først søger hjælp til stress, når der allerede er fuld fart på alvorlige symptomer som hukommelsessvigt, synsforstyrrelser, hårtab eller lignende. Eller som parterapeut, hvor man gang på gang ser, hvordan parrene først opsøger parterapi, når det er for sent, og skilsmissen er uundgåelig.

Hvis folk var mindre bange for at opsøge en psykolog eller lignende professionelle, kunne mange undgå at skulle helt ned og skrabe bunden og slikke asfalten, før man er klar til at arbejde konstruktivt på at komme på ret køl.

Mange mennesker vil desværre opfatte det som et angreb eller en fornærmelse, hvis nogen opfordrer dem til at tale med en psykolog, hvilket kan virke ret fjollet, når man tænker over det. Utroskab, stress, uhåndterbare teenagebørn, elevatorskræk, præstationsangst eller jalousi – det er helt almindelige temaer, som vi ser hver dag.

Det er vel ikke en fornærmelse, hvis man kan få noget decideret hjælp, der betyder, at problemet forsvinder eller reduceres betydeligt?

Neela Maria Sris Vis mere Neela Maria Sris

Og alligevel møder vi stadig klienter her i vores højt oplyste kommunikationssamfund anno 2019, som aldrig ville kunne få sig selv til at tale med nogen som helst om, at de går til psykolog – ikke engang deres allernærmeste. Tabuet eksisterer stadig.

Det kræver selvfølgelig en vis modenhed af en selv og ens omverden at tale om, at man opsøger hjælp til at tackle de problemer, man står overfor – men det vil som regel have en positiv effekt på psykoterapien, jo mere vi kan bryde ud af tabuet, og jo mere vil vi også opdage, at mange andre har de samme udfordringer.

Og selvom der nok går et stykke tid, før det bliver lige så populært at gå til psykolog som at gå i fitnesscenter, så lyder min opfordring, at vi skal begynde at se det at gå til psykolog som et udtryk for at tage sig selv seriøst.

Det kan man kun have respekt for – og derfor burde det være ligeså naturligt at styrke sin psyke i et terapeutisk forløb, som det er at styrke krop og muskler i et træningsprogram.

Læs meget mere om Neela Maria Sris og hendes psykologpraksis HER.