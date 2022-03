1. juni skal danskerne til stemmeurnerne for at stemme om, vi skal afskaffe det danske EU-forbehold for EU-forsvaret.

Også kaldet forsvarsforbeholdet. Det er noget af en kovending i forhold til, hvad Mette Frederiksen tidligere har udtalt. Det skyldes selvfølgelig krigen i Ukraine, men får det danskerne til at stemme ja, når vi flere gange har stemt nej til at afskaffe EU-forbehold.

Hvad er det egentligt, at danskerne skal stemme om til juni? B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard giver svaret i Facebook Live.