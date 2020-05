»Det eneste, jeg vil have lavet om, var, at vi ikke skulle have talt i munden på hinanden.«

Sådan lyder det fra DRs tv-vært Kåre Quist, der lige nu både får ris og roser for et omdiskuteret interview med direktør i Sundhedsstyrelse, Søren Brostrøm.

Under interviewet går Kåre Quist kritisk til Søren Brostrøm, mens Søren Brostrøm svarer uden om spørgsmålene.

Et interview, der nu får tv-værten til at skrive en beklagelse på sin Facebook:

I opslaget skriver Kåre Quist, at han under interviewet blev for ivrig og fik afbrudt for mange gange.

Her henviser Kåre Quist til, at han mange gange måtte spørge Søren Brostrøm om, hvorvidt han er enig i, at en anden bølge af coronavirus er usandsynlig.

Men Søren Brostrøm svarer ikke på spørgsmålet, og det får Kåre Quist til at afbryde, så de to taler i munden på hinanden.

Men det er ikke en egentlig undskyldning. Det præciserer Kåre Quist til B.T.

Alligevel mener han, at hans afbrydelser ramte så meget ved siden af, som en af de meste kendte straffesparksbrølere, hvor Preben Elkjær ikke blot ramte ved siden af, men også revnede sine bukser.

»Den ramte jeg lige så rent som Elkjærs straffespart i 1984,« siger Kåre Quist, der ifølge ham selv aldrig har lavet et interview, der er blevet delt så mange gange.

Interviewet er dog også blevet rost på flere sociale medier.

Det kan man både læse i kommentarsporet til Facebook-opslaget og på Twitter, hvor Kåre Quist roses af både seere og kollegaer.

»Ikke alene er du hamrende dygtig og en super god kollega, du har også format. Vi ses ved kaffemaskinen.« Sådan skriver værtskollegaen Johannes Langkilde til Facebook-opslaget.

Søren Brostrøm roser også Kåre Quist for sit interview og mener, at han selv selvfølgelig skal kunne svare på kritiske spørgsmål og ikke blive irriteret over en kritisk journalist.

Men det er altså heller ikke 'det kritiske interview' Kåre Quist beklager i sit Facebook-opslag.

Han beklager, at gæsten, Søren Brostrøm, ikke fik plads til at svare:

»Uanset hvad man mener om, hvor hårdt og kritisk et interview skal være, tror jeg ikke, nogen mener, at man ikke skal kunne høre, hvad der bliver svaret. Gæsten skal også kunne høres.«

Men det er heller ikke Søren Brostrøm, Kåre Quist beklager over for.

Det er derimod seerne:

»Opslaget er en ærlig refleksion overfor mine seere. Det er lidt ærgerligt, at man et par gange har svært ved at høre svarene, fordi jeg bliver for ivrig og får afbrudt på en umusikalsk måde. Jeg laver flere hundrede interviews om året. En gang imellem rammer man bolden lidt skævt. Når alt kommer til alt, er det nok de færreste, der er fejlfri på deres job, og måske er det ok, at man siger det åbent til seerne.«