Jonathan Fischer er omskåret, og den seneste tids debat om et forbud mod at omskære drengebørn har taget hårdt på ham.

»Debatten har stået på i mange år, og jeg synes, det hele forløbet igennem har været ret ubehageligt.«

En af dem, der har været med til at puste nyt liv til debatten, er den tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der i forrige måned deltog i B.T. Live, hvor han argumenterede for en mindstealder på 18 år for omskæring af raske drengebørn.

Han undrede sig desuden over, at det var svært at få modparter i tale i debatten.

Derfor deltager Jonathan Fischer, der er næstformand i Det Jødiske Samfund, i en video på YouTube sammen med en række andre mænd, der fortæller, at de er glade for at være omskårede. Han uddybede i B.T. Live for at give sit syn på sagen.

»Jeg føler mig tvunget til at deltage i en debat om noget, som for mig er ganske naturligt, fordi folk ikke selv har oplevet det,« sagde Jonathan Fischer, der selv blev omskåret, da han var to måneder gammel.

For Jonathan Fischer handler det om at ændre billedet af at være omskåret. Han mener, at dem, der oplever komplikationer, i sidste ende er dem, der fylder i debatten.

»Der er nogle enkelte, som har stillet sig frem og forklaret, at de er kede af deres omskæring, hvilket selvfølgelig er tragisk. Men det er så gået hen og blevet narrativet for, hvordan det er at være omskåret, og det, synes jeg, er ærgerligt.«

Skal det være forældrenes valg at omskære spædbørn – eller skal man selv kunne vælge når man bliver myndig?

Jonathan Fischer har ikke selv haft problemer med indgrebet.

Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der generelt lav forekomst af komplikationer ved indgrebet.

»Dog er der rapporteret tilfælde af alvorlige komplikationer og seks dødsfald i den vestlige verden, hvor to af disse dødsfald er sket i Skandinavien (Norge og Sverige) inden for de seneste 20 år,« fremgår det af styrelsens senest opdaterede rapport om omskæring af drenge, hvor det anslås, at der foretages cirka 2.000 årlige omskæringer af religiøse eller kulturelle årsager.

Ifølge rapporten er der heller ikke påvist en negativ effekt på ens seksuelle funktion, hvis man er omskåret.

Jonathan Fischer selv omskåret. Han vil gerne slå et slag for at debatten skal aftaburiseres og man skal kunne tale om tingene. Foto: Emil Hougaard

»Det lyder sjofelt, men jeg har aldrig fået klager,« sagde Jonathan Fischer.

»Hele snakken om, at det skulle gøre ondt på manden eller kvinden under samleje, eller bare hvis manden skulle have underbukser på... Altså helt ærligt, hvis det skulle gøre ondt at have underbukser på for manden, så tror jeg, man havde droppet at omskære for tusind år siden. Man ville jo ikke omskære sine egne drenge, hvis man kun oplevede dårlige ting med det,« forklarede Jonathan Fischer.

Statsminister Mette Frederiksen gik i september selv ind i debatten på Facebook:

'Debatten om omskæring dukker op i Danmark med mellemrum. Jeg forstår sådan set godt udgangspunktet. At retten til at bestemme over egen krop gælder for alle. Men samtidig må diskussionen om omskæring af drenge ikke blive til en enkeltsag løsrevet fra vores europæiske historie (...) Og derfor en stærk appel om ikke at vedtage et forbud om omskæring af drengebørn i Danmark.'