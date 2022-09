Lyt til artiklen

Der er lagt op til infight om intet mindre end sjælen i de forenede stater. Joe Bidens tale til nationen i Philadelphia natten til fredag, var klart, en forsmag på den forestående valgkamp – det bliver ikke for børn.

Præsident Biden lagde i sin tale pænheden på hylden og omtalte Donald Trump og MAGA-bevægelsen (Make America Great Again), som farlige for demokratiet. Biden, der ellers ved sin tiltrædelse havde lovet at forsøge at hele sårene efter årevis af skyttegravskrig mellem de politiske fløje, har måttet sande, at det ikke er muligt.

I stedet portrætterede han Donald Trump og folkene omkring ham som fascistoide – folk, som må og skal bekæmpes, hvis den amerikanske drøm om frihed skal kunne overleve.

Biden trådte i karakter over for sine egne, om end han lidt overraskende stort set udelod den dramatiske ophævelse af kvinders ret til fri abort. Overraskende fordi meningsmålinger viser, at der er et markant flertal for fri abort, og at mange af de mere midtsøgende republikanere, som Joe Biden forfærdelig gerne vil have over på sin side, er tilhængere af retten til fri abort.

Joe Biden taler i Philadelphia natten til fredag dansk tid. Foto: JIM WATSON Vis mere Joe Biden taler i Philadelphia natten til fredag dansk tid. Foto: JIM WATSON

Spørgsmålet er, hvad den nye, skarpe tone vil betyde for debatten op mod midtvejsvalget i november, og om den vil få nogle af de mange republikanere, som ikke nødvendigvis elsker Donald Trump, men bare ikke kan døje Joe Biden, til at ændre mening?

Umiddelbart ikke, tænker man. Fox News, der ikke transmitterede talen live, latterliggjorde Bidens angreb efterfølgende – og så alligevel. Tendensen ser ifølge The Wall Street Journal ud til at være, at Joe Bidens demokrater har fremgang særligt blandt de unge og kvinderne. FBIs fund af det, der ligner tophemmelige papirer i den tidligere præsidents varetægt og Trumps vildere og vildere retorik, har formodentligt skræmt mange mere midtsøgende republikanere væk.

De politisk uafhængige, der ofte afgør de amerikanske valg, har ifølge Wall Street Journals meningsmåling flyttet sig markant siden marts måned. Dengang havde Republikanerne en markant føring blandt de uafhængige vælgere på hele 13 procent. I dag fører Bidens demokrater med tre procent.

Donald Trumps mange møgsager og stadigt mere hidsige retorik, ser ud til at skræmme unge og kvindelige vælgere væk. Foto: RONDA CHURCHILL Vis mere Donald Trumps mange møgsager og stadigt mere hidsige retorik, ser ud til at skræmme unge og kvindelige vælgere væk. Foto: RONDA CHURCHILL

Joe Biden vejrer med andre ord morgenluft. Han har fået gennemført flere markante love og virker ikke helt så Sleepy-Joe-agtig, som han gjorde i foråret. Omvendt så har Donald Trump stadig et solidt tag i eget parti, og selvom han stadig er populær blandt de mest højreorienterede vælgere, så er populariteten dalet markant længere ind mod midten.

Det er ikke mindst kvinderne, der ser ud til at have fået nok af den mere og mere rabiate Trump, og den forestående valgkamp vil givet blive målrettet mod netop denne vælgergruppe fra Demokraternes side. Særligt stort er skiftet blandt hvide kvinder i de amerikanske forstæder.

Bidens tale var bevidst dramatisk koreograferet. Nogle gange kan det give alvorligt bagslag at spille skræmmekortet, men vurderingen fra Bidens side ser ud til at være, at det nu er tid til at forsøge at knockoute Donald Trump, mens han er rystet.

Scenen for Joe Bidens tale til nationen var bevidst dramatiseret. Foto: JIM WATSON Vis mere Scenen for Joe Bidens tale til nationen var bevidst dramatiseret. Foto: JIM WATSON

Demokraterne er indtil for nylig blevet spået et klart nederlag i november, nu ser det noget bedre ud for Team Biden. Valgkampen bliver både tæt og grim, og resultatet vil få meget stor betydning ikke bare for USA.

Det er sigende for alvoren, at to ud af fem amerikanere tror, at der kan udbryde borgerkrig i landet inden for de næste ti år. Bidens nye, offensive facon vil muligvis medvirke til at skaffe Demokraterne et godt resultat, men det kommer ikke til at hele nationen. USA vedbliver at være en krudttønde, der kan antændes når som helst.