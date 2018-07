Kvinder skal ikke skamme sig over deres seksualitet.

Derfor skal vi tale om sex, og hvor mange partnere vi har været sammen med, lyder opfordringen fra sexolog og parterapeut Joan Ørting.

»Jeg har selv været sammen med over 100 mænd og siger det gerne højt.«

Dermed bakker hun op om Anahita Malakian, der i B.T. har fortalt, at hun har haft sex med flere end 100 forskellige mænd.

Ifølge Karen Margrethe Dahl fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der står bag rapporten 'Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet', bliver kvinder opfattet anderledes end mænd, hvis de har mange partnere.

»Sprogbrugen om kvinder, der har flere partnere, handler primært om, at de er ludere,« siger hun.

Anahita Malakians opfordrer andre kvinder til at tale højt om, hvor mange de har haft sex med. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Anahita Malakians opfordrer andre kvinder til at tale højt om, hvor mange de har haft sex med. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det kvindesyn håber Anahita Malakian at gøre op med med sin facebookkampagne #over10 og #over100, hvor hun opfordrer kvinder til at afsløre, hvor mange partnere de har haft.

»Der er nødt til at være flere som mig, gerne fremtrædende kvinder, der stiller sig op og siger, at de har haft et aktivt sexliv, og at det ikke har gjort noget negativt for deres karrierer eller anseelse,« siger hun.

Stå ved dig selv

Joan Ørting bakker op, men pointerer:

»Det handler ikke om ligestilling. Men om at stå ved sig selv og elske sig selv som den, man er.«

Hun sammenligner det med, når mænd eller kvinder står frem og siger: ‘Jeg har været alkoholiker’.

»Det er lidt det samme, hun (Anahita Malakian, red.) laver. Hun gør op med skammen, viser verden, hvem hun er, og at hun står ved sig selv. Dermed inspirerer hun andre til at turde gøre det samme.«

Joan Ørting er enig i, at de uskrevne regler for mænd og kvinder er forskellige, når det kommer til seksuel erfaring.

»Når kvinder siger, at de har været sammen med over 100, ryger de i kassen af kvinder, der er gode at knalde med, men som ikke har kærestepotentiale.«

Årsagen skal findes i biologien, forklarer hun.

»Når en mand sprøjter sæd op i en kvinde, sikrer han sig, at det er hans børn, der efterfølgende kommer ud. Penishovedet er skabt til at skrabe sæd ud fra andre mænd. Derfor er det utrygt for ham, hvis hun har en stor lyst. Desuden kan hun, hvis hun har været sammen med mange mænd før ham, jo få lyst igen og kan smutte fra ham.«

Chat med Anahita Malakian, der i B.T. har fortalt, at hun har haft sex med flere end 100 forskellige mænd i aften på BT.