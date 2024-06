Hvis en mandlig fodboldspiller føler sig som en kvinde, skal han have lov til at spille på et kvindehold.

Det er ét af de tiltag, som DBU vil udrulle frem mod 2025.

De har nemlig besluttet, at transkønnede kvinder og piger skal kunne stille op i fodboldturneringer, der tidligere kun var for biologiske kvinder og piger.

»Vi vil gerne have alle med. Først og fremmest flere piger - men også alt, der ligger midt imellem. For det fællesskab fodbolden er, det tror vi kan noget«

Sådan begrunder DBU's administrerende direktør Erik Brøgger Rasmussen tiltaget i B.T.s debatpodcast Borgerlig Tabloid.

DBU kommer til at skelne mellem bredde- og elitefodbold. I breddefodbolden kommer selvidentifikation – altså hvad man selv identificerer sig som – til at være afgørende. Inden for elitefodbold vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal fastsætte nogle »biologiske grænseværdier«, der kommer til at afgøre, om man som transkvinde må spille med i kvindeeliterækkerne.

»Der er nogle kvinder, der bliver røvrendt – det er åbenlyst uretfærdigt«.

Sådan lyder det fra medvært Joachim B. Olsen, der drager paralleller til den amerikanske, transkønnede svømmer Lia Thomas, der har slået sine kvindelige konkurrenter med længder, siden hun skiftede køn fra mand til kvinde.

I torsdagens afsnit af Borgerlig Tabloid er DBU-direktør Erik Brøgger Rasmussen i den varme stol for at svare på det helt åbenlyse spørgsmål: Hvorfor vægter DBU – tilsyneladende – inklusion højere end sportslig fairness?

Og helt lavpraktisk: Med hvem skal de mænd og drenge, der føler sig som kvinder og piger klæde om?

Hør med 23 minutter inde i afsnittet og find ud af om DBU forestiller sig, at din fodbold-spillende datter i fremtiden skal klæde om sammen med en mand, der føler sig som en kvinde.

Lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at trykke play herunder: