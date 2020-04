»Nu må det her stoppe.«

Pia Kjærsgaard er rasende.

Politikeren fra Dansk Folkeparti vil have et forbud mod de markeder med vilde og eksotiske dyr, som for tiden er genstand for stor debat.

»Vi kan ikke bære at se det, og vi kan ikke acceptere, at vi risikerer at blive pådraget smitte, som nu koster job, penge bekymringer, sygdom og død. Jo mere, jeg taler om det, desto mere rasende bliver jeg.«

Her ses en stand på et marked i Guangzhou i Kina. Foto: Alex Plavevski

Selv om det ikke er sikkert, at coronavirussen stammer fra det omdiskuterede marked i den kinesiske by Wuhan, opfordrer blandt andet FN verdens lande til at forbyde markeder med handel af vilde dyr.

For uanset hvordan den nye coronavirus opstod, kan markeder med vilde dyr øge risikoen for såkaldte zoonoser - sygdomme der springer fra dyr til mennesker. Salmonella er blandt de mest kendte.

Pia Kjærsgaard bakker op om et forbud.

»For hvad bliver den næste sygdom, vi får fra de her markeder, hvis ikke de stopper?«

Vi kan ikke være det bekendt alene af hensyn til dyrene Pia Kjærsgaard

Markedet i Wuhan er genåbnet - dog med forbud om salg af vilde dyr. Men historien skræmmer, advarer Pia Kjærsgaard.

»Vi så det med sars,« siger hun med henvisning til, at de kinesiske myndigheder i kølvandet på sars-epidemien i 2003 indførte forbud mod salg af 54 vilde dyrearter - blandt andet desmerkatte, som man mistænkte for at have overført sars til mennesker.

Men allerede samme år blev forbuddet ophævet.

Desuden er Pia Kjærsgaard blevet dybt forarget over nogle af de videoer fra asiatiske madmarkeder, der i øjeblikket florerer på nettet.

Konfiskerede desmerkatte på et marked i Guangzhou i 2004, som man regner for melleværten mellem smitten fra flagermus til menneske. Foto: CHINA PHOTO

»Dyrene lever under helt vildt dårlige forhold. Alle mulige dyr. Slanger i glas og andre mast ind i bure, der knap nok er på deres egen størrelse. De kan ikke vende sig. De kan ingenting.«

»Så kan de sidde der og vente, til nogen kommer og vil købe dem, og så bliver de slagtet på stedet under uhygiejniske forhold. Det flyder med blod og ekskrementer. Det siger sig selv, at det udgør en enormt stor sundhedsrisiko.«

Pia Kjærsgaard, når vi ikke kan være 100 procent sikre på, at coronavirussen stammer fra et madmarked, kan vi så tillade os at drage alle mulige konklusioner?

»Jeg har har heller ikke draget en 100 procent sikker konklusion. Men stop de markeder uanset hvad. Vi kan ikke være det bekendt alene af hensyn til dyrene, ligegyldigt hvilken del af verden, det er,« siger Pia Kjærsgaard.

Det såkaldte skældyr er blevet regnet for mellemvært for coronavirussen mellem flagermus og mennesker. Men skældyret har ikke fremgået på de officielle lister over dyr, der er blevet solgt på markedet i Wuhan. Foto: ROSLAN RAHMAN

Men hvordan skal Danmark overhovedet være i stand til at påvirke en supermagt som Kina?

»Kina er fuldstændig ligeglad med, om vi råber op i Danmark. Vi er nødt til at slå os sammen med andre lande.«

»Vi må gå til vores udenrigsminister. Det er ham, der sidder med magten til at gøre noget. Det er svært at afholde os fra at købe kinesiske varer. Men vi kan også gøre noget enkeltvis og lade være med at købe alt deres billige skrammel.«

