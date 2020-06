»Det fjerner fokus. Tag jer sammen. Der er en mand, der er død.«

Sådan er Bwalya Sørensens besked til dem, der de foregående dage er blevet forarget over hendes kampråb mod blandt andet Inger Støjberg – en episode, der fandt sted, da Black Lives Matter afholdt demonstration, og siden har skabt røre.

Da demonstrationen med et par tusind deltagere i mandags gik fra den amerikanske ambassade og til Christiansborg i København, var det blandt andet for at få den danske regering til at sige fra over for politivold mod sorte i USA.

På Christiansborg lød kampråbene fra Bwalya Sørensen, der er talsperson for Black Lives Matter Denmark, og demonstranterne foran højttalervognen:

'Inger Støjberg, lock her up. Pernille Vermund, lock her up. Mattias Tesfaye, lock him up.'

Det samme blev råbt af republikanere om Hillary Clinton under Trumps valgmøder under valgkampen i 2016, og Inger Støjberg skrev følgende, da hun blev opmærksom på hændelsen:

'Hold da op! Det er godt nok skræmmende, hvad den yderste venstrefløj kan finde på!'

Men der var tale om en festlig kommentar til den sag, der i øjeblikket undersøges af den såkaldte Instrukskommission, svarede Bwalya Sørensen på i B.T. Live torsdag.

Selvom det er lovligt, er det ikke menneskeligt Bwalya Sørensen

Kommissionen undersøger, om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg vidste, at det var ulovligt, da hun gav ordre til at skille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefælle.

Fortryder du, at du råbte det?

»Nej, det var en joke.«

Men du har ikke lyst til at putte Inger Støjberg, Pernille Vermund og Mattias Tesfaye i fængsel?

»Hold nu op. Forstår I ikke dansk humor? Inger Støjberg slog det op, og så er pressen gået i selvsving. Jeg kan godt forstå, man mangler noget at skrive om efter corona. Men det, jeg virkelig mener, er: 'Inger Støjberg – shut her down'. Jeg vidste ikke, at jeg var i et land, hvor man ikke må sige en joke.«

Bwalya Sørensen forklarede, at hun fremover vil ændre kampråbet.

»Vi fortsætter med at råbe 'shut her down'. Mange kender kampråbet 'this racism – shut it down, this imperialism – shut it down'.«

Mudrer du ikke debatten ved at sige den slags? For nu taler vi om det og ikke George Floyd.

»Jeg er nødt til at lære medierne bedre at kende – hvordan I fordrejer tingene, så når man siger noget i en festlig tone, så er der overskrifter i tre dage. Er det agurketid eller hvad?«

Flere danske politikere har efterfølgende givet udtryk for deres forargelse. Blandt andet har Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, kaldt episoden 'bekymrende'. Og her på B.T. spurgte chefredaktør Michael Dyrby i en leder:

'Hvordan ender danske demonstranter, der allerhelst vil give Trump fingeren, med at råbe trusler mod Støjberg, Vermund OG Tesfaye?'

»Det, hun repræsenterer, og det, som Mattias Tesfaye nu repræsenterer, gør så mange familier ulykkelige, og der er børn, der er efterladt i krigszoner, mens deres fædre er her, hvis de ikke er døde på Middelhavet,« forklarede Bwalya Sørensen med henvisning til den danske politik om familiesammenføringer og asyl.

Hvorfor i himlens navn kan man ikke stille spørgsmål ved, hvad der foregår Bwalya Sørensen

»I USA mister folk liv, og folk i magtpositioner slipper af sted med at bryde loven. I Danmark bliver en ung mand udvist til Afghanistan, og senere hører man, at han er død. Selvom det er lovligt, er det ikke menneskeligt.«

Desuden mener Bwalya Sørensen, at den danske regering skal sige fra over for USA, når det gælder politivold mod sorte.

»Jeg undrer mig over, hvor bomstille den danske regering er,« sagde Bwalya Sørensen.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofoed, har dog skrevet på Facebook, at han mener, at den nuværende situation ikke må gøres til en 'udenrigspolitisk kampplads':

'Her må jeg sige klart, at det er kun USA selv, der kan og skal håndtere den nuværende situation. Alle, der kender USA indgående, ved, at USA både menneskeligt og indenrigspolitisk står et exceptionelt følsomt sted lige nu. Her skal vores amerikanske venner mærke vores medfølelse, vores omsorg og vores støtte.'

Den køber Bwalya Sørensen ikke.

»Hvis der er noget, Vesten er berømt for, er det at blande sig i andres demokrati. Så hvorfor i himlens navn kan man ikke stille spørgsmål ved, hvad der foregår, eller foretage et opkald? Vores EU-parlamentarikere kan godt sige til EU, at vi i fællesskab siger, at det er lige lovligt ekstremt, at USA dræber og pløkker sorte folk, når vi er allierede.«