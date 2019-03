Tonen på de sociale medier bliver værre og værre.

Sådan lød det fra Pia Kjærsgaard for et par uger siden. Blot få dage efter at selvsamme Kjærsgaard havde revet Stine Bosse midt over på Twitter for noget så uendeligt ligegyldigt som en stavefejl. Som i øvrigt viste sig slet ikke at være en stavefejl.

Ironien er tyk, når man både brokker sig over andres tone på sociale medier, og man samtidig selv bruger en skinger tone. Og samfundets spidser har altså et ansvar for at være bannerførere for den gode tone på sociale medier.

For det kan altså være svært at bevare den gode tone.

Når man ikke er venlig, har man tabt

Især når en politiker grundet et smuthul i loven ikke oplyser, hvem en donation på fem gange 20.000 kroner kommer fra.

Når man vedtager en omfartsvej ved en transportordførers hjemby til 377 mio. skattekroner.

Når man tvinger landets bedste og mest kritiske radiostation til at rykke langt væk fra København og dermed Christiansborg.

Ja, så er det måske ikke underligt, at tonen bliver rå.

Martin Thorborg, iværksætter Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Martin Thorborg, iværksætter Foto: Thomas Lekfeldt

Jeg forsøger selv at bevare den gode tone og opføre mig venligt. Både på sociale medier og i virkeligheden. Jeg siger tak for mad til vores humørspækkede belgiske kantinemand. Jeg siger tak for hjælpen i butikker. Jeg ønsker buschaufføren en god dag. Det er jeg opdraget til.

Jeg kan ikke afvise, at det fra tid til anden mislykkes. Jeg er ingen engel med perfektpudset glorie. Jeg har ligesom alle andre møgdage, hvor jeg har sovet dårligt, misset bussen, eller hvor den førte politik gør mig kort for hovedet.

Men i mit iværksætterliv har jeg altid forsøgt at være venlig. Selv da vi lå i hektiske, hårdkogte forhandlinger om et salg af Dinero, og stemningen i forhandlingslokalet var mast langt ned under gulvbrædderne, var det for mig vigtigt at bevare venligheden. For venlighed viser styrke og overskud, og det indgyder respekt.

Når man ikke er venlig, har man tabt. Så viser man svaghed og underskud. Og hvem vil arbejde sammen med eller lave forretning med sådan et menneske?

Venlighed har det nemlig med at smitte

Jeg tror ikke på karma som en universel leveregel, men jeg har den pragmatiske, logiske tilgang til livet, at hvis jeg opfører mig venligt over for et andet menneske, så vil det menneske alt andet lige, indtil andet er bevist, opføre sig venligt over for mig.

Sådan en oplevelse havde min kollega fra Dinero, Rasmus, for en uges tid siden. Han har netop startet et iværksætterprojekt og blev i den forbindelse kontaktet af en person, han ikke kendte. Personen var nysgerrig efter at høre mere om projektet, og Rasmus tog sig tid til at besvare hans spørgsmål. Tilfældigvis viste det sig, at ham, der havde skrevet, kunne åbne nogle døre, som Rasmus gerne ville have åbnet.

Den venlighed, som Rasmus viste over for et menneske, han aldrig før havde mødt, betalte sig straks tilbage. Og min erfaring er, at det betaler sig at være venlig og vise overskud over for andre mennesker. Måske betaler det sig ikke tilbage med det samme, men den dag du har brug for en hjælpende hånd, et godt råd eller et skub i den rigtige retning, så husker langt størstedelen din venlighed.

Så husk at være venlig. I kantinen, i butikken, i bussen. I privaten og i erhvervslivet. Ansigt til ansigt og på sociale medier – og i Folketinget. Så bliver det rarere at være her, verden bliver en smule bedre, og det gør dit liv helt sikkert også. Venlighed har det nemlig med at smitte.