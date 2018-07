Der er netop nu en stærk tendens til, at kvindelige pornoproducenter arbejder med det, de kalder for etisk porno.

Formålet med at 'opfinde' begrebet etisk porno er to clean up the adult industry - altså at gøre pornoindustrien stueren. Rense porno for uanstændig opførsel og gøre den mere attraktivt specielt for kvinder, som stadig i stort antal kæmper med deres fordomme.

Etisk porno er opstået ud fra den overbevisning, at dele af pornoindustrien udnytter skuespillerne, underbetaler dem og ødelægger branchen med dårlig moral, grådighed, og at de ingen respekt har for pornomodeller.

Får I moralske tømmermænd ved at kigge på uetiske pornofilm?

De producenter, der har valgt at arbejde med etisk porno har defineret et manifest, en slags sexmanual, om, hvilke ting i den branche der skal inkorporereres på ny.

Hvad indebærer etisk porno så? Her er et udpluk af deres ideologi:

Skuespillerne skal behandles med respekt. I nogle tilfælde lader filmproducenterne deltagerne selv bestemme, hvilke type af sex scener de har lyst til at dyrke.

Der skal vises ægte sex og virkelig nydelse. Deltagerne bestemmer selv, og i nogle tilfælde benytter producenter sig udelukkende af 'rigtige par' – altså ikke skuespillere.

God økonomisk betaling og seksuel sikkerhed. Deltagerne skal betales ordentlig, og der skal være styr på, at der jævnligt bliver foretaget tests for at undgå kønssygdomme. Nogle vælger altid at bruge kondom.

Der skal vises diversitet. Mange af disse producenter arbejder med forskellige kropstyper, etniske tilhørsforhold, homoseksuelle, heteroseksuelle, tykke, tynde, unge, gamle, piercerede, eller handikappede, osv. Dette er et forsøg på at vise et bredt udsnit af befolkningen og hjælpe folk med at kunne identificere sig i det – uden at gøre det til en særpræget fetich.

Ovenstående etiske regler er skønt, synes jeg. Heldigvis kan jeg genkende flere af dem fra min egen tid som pornostjerne i Los Angeles i slutningen af 1990erne.

Jeg var medlem af en amerikansk forening, der hed Free Speech Coalition. Den arbejdede med rettigheder for alle i branchen, og det handler jo også i høj grad om at arbejde med branchefolk, der har et moralsk kodeks at gå ud fra. I øvrigt mødte jeg mange spændende, sjove, og kreative mennesker dengang.

Men hvad er blandt andet med til at definere uetiske pornofilm?

Det kan blandt andet være:

Gonzo-lignende film. POV (point of view) fra mandens synsvinkel UDEN at man kan se ham. Oftest er det en mand, der forfører tilsyneladende unge uskyldige piger.

Ung/gammel. Sex med en ældre mand og ung pige eller moden kvinde med ung mand.

'White trash'. Film der fremstår som autentisk amatørvideo optaget i lavindkomst-segmentet.

Gangbangs. Her er det jo kvinder, der tilsyneladende bliver 'brugt' af op til flere mænd på én gang. Som regel er det med kvinden i centrum, der bliver taget af flere mænd samtidigt. Mange kvinder tænder rigtig meget på det, men tør ikke at indrømme det. Desværre.

Man kan naturligvis godt være feminist og samtidig elske porno. Jeg har altid anset mig selv for at være en feministisk pornostjerne. Jeg var en performer, men jeg var samtidig ægte tilstede i mine film, som jeg nød at deltage i big time.

Og faktisk tænder jeg på mange forskellige pornokategorier. Også nogle af de uetiske. Jeg synes, at det kan være vildt frækt at se sexscener, som kan være grænseoverskridende og halvperverse. Men det er jo netop også det, der gør det ekstra frækt. At den type (hardcore-) scener repræsenterer et udsnit af virkeligheden, selvom den kan virke rå. Og jeg er sikker på, at der er mange af jer derude bag tasterne, der indimellem lige skal ind og lure lidt på de kinky kategorier!

Får I moralske tømmermænd ved at kigge på uetiske pornofilm? Synes I også om de mere erotiske og kvindevenlige pornofilm?

Her i juli måned har jeg planlagt, at jeg skal på visit hos en af de bedste feministiske indie-pornofilmproducenter.

Hun er svensk, kalder sig for Erika Lust og er bosat i Spanien. Nogle af de filmserier, hun producerer, hedder Xconfessions og er skabt ud fra seernes egne fantasier og sexoplevelser. Dét synes jeg er et fedt koncept!

Jeg skal undersøge, hvordan hun arbejder og producerer sine etiske pornofilm for kvinder!

I mit næste indlæg vil jeg fortælle jer om mit møde med porno-feministen Erika Lust.