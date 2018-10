Der tales så meget om, at vi har for mange regler, og mon ikke vi alle kan nævne eksempler på noget, som vi synes de der politikere blander sig for meget i?

Jeg prøvede selv som minister for mange år siden at 'fjerne bøvlet,' som jeg kaldte det. Det var mest for at gøre det nemmere for virksomhederne, især de små, at få tid til det, der var meningen med det hele.

Der skete da noget, men jeg måtte bare sande, at lige så snart man kunne prale af at have fået noget bureakrati fjernet, så sandede det hele til igen med nye regler.

Det sker også i dag. Igen og igen hører vi, at nu skal der fjernes dumme regler, men så snart TV Avisen bringer en historie om noget, der ikke er så smart, så er politikerne helt på dupperne, for at rette op og lave…..nye regler.

For så er det ene for galt, og dagen efter er det andet for galt, og vælgerne skal sørme se, at de får noget for pengene til politikerne.

I den senere tid er jeg kommet i tvivl om, hvor mange regler vi egentlig skal fjerne og hvorfor.

Jeg fik for nylig i anden sammenhæng et læserbrev fra en ulykkelig datter, der skulle prøve at få sin gamle far til at holde op med at køre bil, da hans evner efterhånden var noget nedsatte. I gamle dage kunne en neutral læge nægte at give godkendelse til fornyelse af kørekortet, hvis der var fare på færde på grund af manglende syn, hørelse eller andet.

Nu skal det hele gøres nemmere, og så kan et gammelt menneske da bare køre, til hun er 90 år, uden at nogen griber ind eller foretager et sundhedstjek.

Det er sgu da ikke særligt betryggende, men måske populært hos de ældre. Nu er det jo bare ikke deres eget liv, de sætter på spil, men også andres i trafikken.

Og det er bare et ud af mange eksempler. Til gengæld skal der laves regler for, hvilket tøj man må gå i, og at der skal gives håndtryk til borgmesteren…og det er da også livsvigtigt?

Men helt ærligt.

Det der fandens bureaukrati, som alle hader, blev faktisk indført i tidernes morgen, fordi der skulle være nogle regler og en administration, der sikrede, at alle borgere fik en retfærdig behandling. Det skulle sørge for, at høj som lav var lige for loven, og at der ikke blev gjort forskel på folk.

I dag kunne man jo fristes til at spørge:

Hvordan er det lige med strafferammerne for ghettobeboere? Er det virkeligt klogt, at den samme forbrydelse skal give vidt forskellig straf, om man bor i Vollsmose eller Hellerup?

Eller hvordan gik det med fiskekvoterne? Mon ikke nogle klare regler, som gode embedsmænd vogtede over, havde skånet os for hele det cirkus?

Og er der nogen, der har en mistanke om, at når Danske Bank kunne slippe af sted med at vige uden om Finanstilsynets forespørgsler, så var det fordi, det var Danmarks største bank?

Mon et lille pengeinstitut havde fået samme overbærende behandling?

Tænk på skattevæsenet! Politikerne uanset regeringsansvar har sparet ned til sokkeholderne, og så undrer man sig over, at de resterende ansatte ikke kan holde snor i administrationen, især når det gælder de store beløb, sjovt nok!

Både politikere og embedsmænd mister i disse år tillid hos folk. Vi lever stadig i et fint land, hvor det allermeste går ordentlig for sig, men der ER sgu et problem. Så hva gør vi nu, lille du?