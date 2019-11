Efteråret er en smuk tid, men som tiden går, bliver det mørkere og tristere, dag for dag.

Derfor bør man jo glæde sig over de fester, der er.

For min egen del er november reddet ved, at jeg har fødselsdag. Ikke bare EN dag, men en hel uge. Jeg har nemlig fået gennemført begrebet 'fødselsdagsuge'.

Det går ud på, at der 3-4 dage før den store rigtige dag startes ud med lidt små gaver. En lille blomst, kaffe på sengen osv. Det vokser så dag for dag, til den fantastiske dag oprinder. Men vigtigere endnu: Der er vel ikke noget værre end at vågne dagen efter fødselsdagen og opdage, at ikke alene er man blevet et år ældre, men der er heller ingen festivitas.

Og lur mig, om ikke kalkunproducenterne vejrer morgenluft.

Så er det herligt, at der stadig er tre dage, hvor man langsomt trapper ned til dagligdagen, forkælelsen fortsætter lidt endnu. Der inviteres stadig lidt gæster, og festen varer ved.

Så langt så godt, det er jo en privat måde at holde november ud på.

Men når jeg ser på alt det andet, der foregår, er jeg mere forbeholden.

Det starter med halloween, som jo egentlig er en smuk mindefest for de døde. Det har godt nok ændret sig til at være noget andet. Græskar over det hele. Og godt nok med det. Selv om de mest afsporede taler om madspild, fordi vi ikke orker at æde alle de græskar bagefter. Børnene banker på døren og råber »slik eller ballade..«

Er der da for dælen ikke mulighed for at få nogle af festerne flyttet til den rædsomme måned?

Også dét er hyggeligt. Selv om de ser meget farlige ud. Så fred være med halloween, det har vi vel så vænnet os til.

Men se, om ikke vi nu også har fået 'Singles Day', hvor vi kan forkæle os selv, hvis vi lige er uden kæreste for tiden. Og det har vi da også fortjent.

Så følger 'Black Friday', som efterhånden dog breder sig over i hvert fald en uge. Reklamerne brager nu løs i mindst 14 dage.

Det er vel ok, at man kan købe nogle af sine julegaver eller andet, man alligevel skal have, til en god pris. Men det kræver sin mand at følge med i alt det her.

Og nu er den sorte fredag der så, men tro ikke, at så er festerne slut, for allerede for et par dage siden fik jeg den første reklame fra et firma, der ville gøre opmærksom på, at nu var det snart 'Thanksgiving Day', og skulle jeg da ikke lige købe noget børnetøj også i den anledning???

Og lur mig, om ikke kalkunproducenterne vejrer morgenluft, så vi alle kan købe de store fugle, ligesom amerikanerne gør det, for at fejre DERES store fest.

Hold da helt k….

I mere end en måned har vi kunnet købe juleguf i Netto, og jeg mener pebernødder, brune kager, julepynt og alt til juleaften.

STØØN.

Og så starter december. Med søndagen i Brugsen, som har uddelt skrabelodder, så vi kan købe ekstra ind den 1. december.

Og så kører det derudad. Jeg æælsker julen. Og nytåret. For det kræver jo nye indkøb.

Men hvad med januar? Er der da for dælen ikke mulighed for at få nogle af festerne flyttet til den rædsomme måned, som virkelig burde være fradragsberettiget hos Skat?

Eller skal vi igen slæbe os afsted, indtil februar bringer Valentines Day, også en velsignelse fra den amerikanske kultur. For så skal vi købe ind igen. Vi skal bare lige huske, at vi ikke skal være single mere, for ellers vanker der ikke gaver denne gang.

Livet er skønt, men det er fandeme også anstrengende.