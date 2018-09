Jobcenterlede, angst, bange og traumatiseret. Jeg er et af jobcentrets ofre.

Mange års kontakt med jobcenter kan udløse forfærdelige traumer. Mit eget forløb har i hvert fald påvirket mit liv betragteligt og i en hvis udstrækning resulteret i et kæmpe had til systemet.

Fra morgen til aften er ordet 'jobcenter' viklet ind i alle mine tanker.

Når telefonen ringer, og jeg får invitation til møder, familietamtam eller andet, så skal jeg lige tjekke min kalender meget grundigt.

Jeg magter ikke meget andet end mig selv. For jeg skal hele tiden stå til rådighed med min syge krop

Tør jeg deltage? Kan jeg sanktioneres? Hvis jeg sanktioneres, hvad er så konsekvensen? Kan jeg beholde min bolig? Har jeg råd til mad og medicin? Hvad med børnene? Eller kan jeg overhovedet overskue at skulle noget som helst?

Nej, jeg må sgu sige nej til mange ting. Jeg magter ikke meget andet end mig selv, for jeg skal hele tiden stå til rådighed med min syge krop.

Tjek og acceptér din nye jobplan. Kom til møde. Undersøgelser, lægeattester, statusattester, søge paragraf 34, klage til jobcenter over sagsbehandlingen, klage til borgmester, ministre, Ankestyrelsen og Ombudsmanden.

Hvis jeg ikke klager, så mister jeg ydelse og rettigheder.

Vi kan ikke få ændret lovgivningen og borgerhadet til de syge, hvis vi ikke står sammen

Når jeg får svar på mine klager, så er det ofte til kommunens fordel, og mine rettigheder synes ikke-eksisterende!

Det kan ikke udelukkes, at det kan udelukkes..!

Jeg har fandme fået JOBCENTERSYNDROM!

Politikerlede, jobcenterlede, stress, angst, bange og traumatiseret af systemets urimelige behandling af min sag, din sag, mange tusinde borgeres sager.

Din sag berører også mig, men hjælper også til at beskrive ulovlighederne begået af det offentlige.

Jeg har fået mere end nok, og derfor skal der ændringer til. Vi kan ikke få ændret lovgivningen og borgerhadet til de syge, hvis vi ikke står sammen.

Det er en tvingende nødvendighed, at vi alle står frem, og at vi i det omfang, vi fysisk kan, skal lave oprør og demonstrationer. Mit store ønske er en landsdækkende demonstration, som fylder så meget i gadebilledet, at alle vil tale om det.

Er du klar til at komme ud af jobcenterhelvedet? Så meld dig under fanen ved næste demonstration, for nu har vi fået nok nok nok nok nok nok nok! Sammen er vi stærkere.