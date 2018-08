Jeg overvejer at stifte en støtteforening for Sørine Gotfredsen. Hun har ikke haft det nemt her i sensommeren.

Du ved helt sikkert - medmindre du de seneste to uger har været på Tonga-øerne uden netforbindelse - at det er Sørine, der langede ud efter min kollega Felix Smith, fordi han en varm augustaften optrådte som studievært i 'Go’ aften Danmark' iført korte bukser.

Her bagefter har jeg faktisk fået lidt ondt af hende, selvom hun er en hærdet debattør, der er stærk i troen og vant til modgang.

Sørine Gotfredsen, der både er uddannet journalist og præst, skrev sin kritik af de synlige mandeknæ i Kristeligt Dagblad, der til daglig har godt 100.000 læsere. Men bukseklummen nåede ud til flere millioner, fordi dens budskab bredte sig som en steppebrand i stormvejr til talkshow i radio og tv.

Herefter kunne de både kloge og kendte stille sig i kø for at mene en hel masse om moden i medierne. I øvrigt lige modsat Kristeligt Dagblads traditionelle, komplicerede debatemner som for eksempel et liv efter døden og verdens mulige undergang, der ikke har samme chance for at blive endevendt af panelerne i den gode sendetid.

Jeg formoder, Sørine Gotfredsen har hygget sig over, at hendes mening om længden på Felix’ bukser fik så ekstrem opmærksomhed, selvom den hører til i afdelingen for menneskehedens mest mikroskopiske problemer.

Og det har næppe heller generet Sørine, at de fleste talte hende lodret imod og hyldede fjernsynsværternes ret til ikke at være lige så uniformerede som eksempelvis præster, hvor begge køn jo skal bære kjole for at fremstå troværdige.

Men når jeg helt alvorligt føler med Sørine Gotfredsen, skyldes det tonen i den debat, der fulgte på de ikke særligt sociale medier.

Sørine blev kaldt 'kælling', 'snæversynet' og det, der var langt værre, på Facebook. Hun blev bedt om at klappe i, skrubbe af og blande sig udenom – og i sørgeligt endeløse tråde på nettet fulgte et rundhyl af vrede og personlig nedgørelse.

Sørine blev kørt midt over som menneske, fordi mange åbenbart ikke gad diskutere selve emnet, men hellere ville overgå hinanden i at mobbe afsenderen.

Man gik med det berømte sportsudtryk 'efter manden – ikke efter bolden'. Og det med en ihærdighed, der ville give direkte rødt kort af selv en udpræget hjemmedommer i en fodboldkamp.

Derfor fulgte et vulgært, verbalt slagsmål, hvor det tilsyneladende kun gjaldt om at skrive råddent og perfidt om Sørine Gotfredsen.

Jeg har selv et par gange sagt fredsommelige ting i medierne, som andre med vilje har misforstået og vendt på vrangen, så jeg fremstod som en komplet tåbelig modstander af børn, sund fornuft og juleaften.

Og er du en gang udpeget som hadeobjekt og skydeskive på 'SoMe', er det eneste rigtige at dukke dig - indtil snigskytterne, der gemmer sig i mørket hjemme bag laptoppen, har fået nogen andre at plaffe løs efter.

Heldigvis for Sørine Gotfredsen er shitstormen vistnok ved at lægge sig – for denne gang.

Men først efter tørre tæsk i tonsvis til en kvinde, der faktisk bare skrev en klumme, hvor hun pænt og ordentligt redegjorde for sin mening om korte og lange bukser i fjernsynet.