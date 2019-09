Udlændinges første konfrontation med den danske nøgenhed sker ofte i svømmehallen, når den store bredskuldrede opsynsførende insisterende beder dem om at tage alt tøjet af, inden de vasker sig.

Det er langtfra alle udlændinge, der er vant til at skulle smide alt tøjet foran fremmede, men de fleste prøver at acceptere det som en del af en større dansk kulturkontekst.

Verden har nemlig ikke helt glemt, at Danmark var det første land til at frigive pornoen i 1967, og nogle folkefærd tror også stadig, at Danmark derfor er et land fyldt med fri sex og frit syn til nøgne bryster og balder over det hele.

Min egen gamle farmor udbrød: »Jeg vidste ikke, du flyttede til en bolleby!« da hun hørte, at jeg skulle bo i København. Det skulle ikke undre mig, hvis én fra plejehjemsslænget havde delt deres pirrende oplevelser om 70’ernes Istedgade.

Efter pornoens frigivelse er der kommet mange sexbutikker i København. Også på skolevejen for en del børn. ; Denmark, Copenhagen, Istedgade : After release of pornography, many shops advertize with pornographic services. Here people passing by a window with advertisements .; Foto: Tage Nielsen Vis mere Efter pornoens frigivelse er der kommet mange sexbutikker i København. Også på skolevejen for en del børn. ; Denmark, Copenhagen, Istedgade : After release of pornography, many shops advertize with pornographic services. Here people passing by a window with advertisements .; Foto: Tage Nielsen

Så det er altså ikke så mærkeligt, hvis nogle nytilkomne tror, at alle danskere render nøgne rundt, så snart termometeret viser over 15 grader. Videoer af nøgenløb fra Aarhus Universitet og Roskilde Festival gør det ikke bedre.

Tiderne skifter, fortæller jeg de vordende danskere ved mine How to Live in Denmark-foredrag. Nøgenhed er ikke så udbredt i Danmark, som det har været. Det er selvfølgelig stadig lovligt at løbe rundt splitterravende nøgen, hvor end du har lyst, bare du ikke støder nogen.

Det lader til, at der er ved at opstå en generationskløft, når det kommer til spørgsmålet om nøgenhed i Danmark. Ældre mennesker er langt mere tilbøjelige til at være nøgne end den yngre generation. Se blot Danske Naturisters hjemmeside. Billederne derfra domineres af glade +60'ere, som ligeså godt kunne være at finde på Dansk Folkepartis hjemmeside, hvis de altså havde været påklædte.

De lidt yngre danskere er ikke helt så entusiastiske omkring nøgenhed. Det oplever jeg f.eks. ofte i kvindernes omklædningsrum i svømmehallen, hvor pigerne kæmper en kamp for at få tøjet på uden at lægge håndklædet, mens de rødmossede og robuste ældre kvinder spankulerer frit omkring uden bekymringer.

Du kan ikke gå en tur gennem Bispebjerg uden at gå forbi mindst én AAB-bygning med bare bryster skåret ud i sten.

Hvordan kan det være, at disse flotte unge kvinder gemmer deres kroppe væk, selv her i et rum kun for kvinder?

For det første er de vokset op med kameratelefoner overalt – og hævnporno. Du ved aldrig, hvornår der bliver taget et billede af dig, og hvor det ender. Når deres idoler samtidig kun viser perfekt retoucherede kroppe frem, er der ikke noget at sige til, at de ikke føler sig komfortable med deres egen krop.

Så simpelt er det selvfølgelig ikke. En kombination af feminisme, intellektuel forkastelse af ’mandeblikket’ og en udmattende mængde af onlineporno har gjort det hipt at dække sig til igen, selv her i Danmark.

'Modest fashion' er populært – og ikke kun blandt muslimske piger. Den syttenårige californiske popsanger Billie Eilish, som jer med teenagebørn måske har hørt om, går altid i løst tøj for at få folk til at koncentrere sig om sangteksternes udformning i stedet for hendes krops udformning.

Den intellektuelle elite er også med på den nypuritanske bølge. Nyhedssitet The New Yorker rakkede for nylig en udstilling af Renoirs nøgne damer ned og beskyldte den impressionistiske maler for at være sexist.

Artiklen fik mig til at tænke på mit eget Nordvestkvarter, som har overraskende mange statuer og friser med nøgne mennesker.

Mange af bygningerne er fra 1930'erne hvor 'body beautiful'-bevægelsen forsøgte at højne arbejderklassens smag gennem kunstnerisk nøgenhed.

Du kan ikke gå en tur gennem Bispebjerg uden at gå forbi mindst én AAB-bygning med bare bryster skåret ud i sten over porten, livagtige nok til at blive fanget i et Facebook-filter.

De københavnske parker gemmer også på masser af nøgne balder af bronze. Der er noget karikeret over at se en flok tildækkede muslimske kvinder spise frokost i det grønne lige ved siden af et par græske brydere med kronjuvelerne dinglende frit fremme.

Vil disse klassiske nøgne statuer overleve danskernes forandrende syn på nøgenhed? Jeg ved det ikke.

Men der er et sted, hvor nøgenheden helt sikkert vil bestå: Vinterbadning, for det er mere populært end nogensinde. Nu er det næsten vintertid, og horder af nutidsvikinger flokkes snart til de danske kyster kun med varmen fra en tår Gammel Dansk til at klare det iskolde vand. Nøgenheden er måske ikke trendy, men nogle ting ændrer sig aldrig.