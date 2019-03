Find din indre Ghita frem…

’Man skal tale pænt til hinanden’ og ’der er ingen grund til at bruge skældsord’ er ting, jeg er vokset op med.

Men ingen sagde ’husk at sige fra’. Ghita brød med begge de to første, men cementerede den sidste, og det skal hun have tak for… ’Jeg tror, det kommer med alderen…’

Jeg taler med en god ven på telefonen om, at han for nylig har sagt op, da han følte sig dårligt behandlet, og jeg selv har sagt fra over for en overordnet.

Efter at have hørt begge 24Syvs råbånd fra #Ghitagate, har hun da i den grad vundet mig over.

En veninde fortalte for mange år siden om sin urimelige mormor, at hun var blevet 80 og mente, at hun måtte gøre, som hun ville. Men behøver vi blive over 80, før vi siger fra?

Udover dårlig journalistik kan #Ghitagate lære os meget mere: At det er i orden at sige fra, når vi bliver trådt over tæerne. Og at vi alle er mennesker og derfor kan komme til at være urimelige, når vi ikke bliver hørt eller set.

Jeg har som journalist aldrig været den store Ghita-fan. Hun har i årevis været kendt som bøvlet, besværlig, en krukke og meget mere, og i journalistkredse har hun ikke været kendt for noget særligt ’kært’.

Ghita Nørby havde man virkelig ikke lyst til at ringe til, og da jeg en gang arbejdede i ’den kulørte presse’, var jeg mildest talt heller ikke begejstret, da min redaktør bad mig ringe til netop hende.

En kendt skuespiller var død, og jeg skulle ringe til andre kendte og få et par ord om personen. Ghita Nørby tog telefonen, og selv om jeg undskyldte og opførte mig meget respektfuldt, skældte hun mig hæder og ære fra, og jeg fik ikke et eneste ord, jeg kunne bruge til min artikel. Siden da har jeg ikke ringet til hende.

Men, og det havde jeg virkelig ikke troet, at jeg skulle sige, efter at have hørt begge 24Syvs råbånd fra #Ghitagate, har hun da i den grad vundet mig over.

Nej, man kan ikke tillade sig at tale så grimt og nedladende til andre mennesker, som hun gør, uanset alder, anseelse og berømmelse – og dog... For hold nu k..., hvor bliver det også fremprovokeret af journalisten, Iben Maria Zeuthen, så man faktisk godt forstår hendes reaktion – den ville også være kommet fra mange andre uden hendes berømmelse.

Men råbåndene viser meget mere end det:

At Ghita faktisk igen og igen prøver at få en ordentlig stemning og gennemføre interviewet på trods af en dårlig start. En journalist, der (tilsyneladende) bevidst fremprovokerer en negativ reaktion. At den dårlige tone og de nedladende bemærkninger er så lille en del af det samlede interview, at det kan undre, hvordan det har fået så stor opmærksomhed. At der er masser af god stemning og latter, som ikke er en del af slutproduktet. En Ghita, der faktisk finder sig en i en hel del mere, end hun har ry for i et forsøg på at få lavet dette interview, selv om alt på hende stritter.

Så hvad står jeg tilbage med?

Hmm... Nok først og fremmest at Ghita Nørby sgu nok har ret, da hun til sidst i det afbrudte interview siger, at hun har journalisten mistænkt for, at det er præcis det her, det handler om: At hvis hun (journalisten) fortsætter længe nok, så skal Ghita nok dumme sig...

Et 'portræt', der er så skarpt vinklet og klippet, at det eneste, 'man' kan lære af det, er, at sådan skal journalistik nok ikke laves...

Og et kæmpe 'øv'. For i stedet for et skønt (gerne både kritisk, ærligt og til stålet) portræt af en stor skuespiller, står vi med noget, der hverken tjener til interviewers eller offers ære og skader alle journalisters og mediers omdømme.

Men også en lærdom til alle os fra ’flinkeskolen’ om, at netop den er noget, Fanden har skabt. Vi skal ikke bare være flinke og vende den anden kind til, og hvad vi ellers måtte finde på af dumme klichéer og talemåder. Vi skal sgu sige fra – og gerne inden vi bliver 80.

Vi skal opføre os ordentligt og tale pænt, men vi må også godt have en grænse, og når den bliver overtrådt, så sige fra. Og at vi alle er mennesker og derfor begår fejl og ikke altid får det gjort på en ordentlig måde.

Så find din indre Ghita frem og sig fra – verden har brug for den…

PS: Jeg holder pause fra B.T. for at give plads til det kommende folketingsvalg, men i mellemtiden kan du følge mig på Instagram under charlottehojlund.