I året 1980 udkom endnu et eksemplar af det populære erotiske magasin Playboy.

Forsiden fra marts var prydet af den smukke skuespillerinde og model Bo Derek, der fik sit karrieregennembrud for sin rolle i filmen '10' - hun var selv et meget smukt 10-tal, på samme topniveau som Marilyn Monroe og de andre skønheder fra tidligere generationer.

Fra filmen blev der udgivet en plakat af Derek i badedragt, hvilket var med til at gøre hende til et af de mest fremtrædende sexsymboler i 1980'erne. Jeg husker tydeligt den fotoserie, og jeg var meget fascineret af hendes slanke gazellekrop. Jeg drømte om at ligne hende.

I daværende år var jeg i starten af min teenageperiode, og min seksualitet var spirende som et lille grønt forårsskud.

I mit barndomshjem gemte min far sine frække blade, Rapport og Playboy, under sin seng i soveværelset - det var efter, han blev skilt fra min mor.

Bladene fandt jeg dog hurtigt frem, og når han ikke var hjemme, læste jeg saftige hverdagshistorier fra de 'grå sider' og nød de flotte fotos af de smukke nøgne piger.

Jeg blev seksuelt ophidset af at smuglæse de magasiner og lærte hurtigt at onanere mig selv til skønne orgasmer. Allerede dengang havde jeg et stærkt seksuelt drive.

Og når jeg ikke læste frække blade, så jeg pornofilm på min fars store VHS-videomaskine, når han altså ikke var hjemme. Jeg lærte hurtigt at spole filmen tilbage til den scene, han selv var kommet til, så han ikke opdagede mit fordækte forehavende.

Playboy dengang i 80'erne var desuden fyldt med reklamer for stærk spiritus og cigaretter i lange mentoltynde baner. De solgte 'Fresh air'! Der var endda artikler om, hvem der mon ville tjene mest på legaliseret marihuana i fremtiden. De var fremsynede dengang.

Mon mit Playboy-smugkiggeri dengang gjorde mig afhængig af porno senere i livet? Nej, det tror jeg ikke på. Tværtimod afslører det en tidlig lyst til eventyr. En sund og naturlig livsindstilling fra, jeg var ung pige.

Jeg sidder med Playboy-magasinet i hånden, og det er ret underholdende at gennemgå diverse læserbreve fra dengang. Det er interessant at forsøge at sammenligne den daværende seksuelle tidsånd med den af i dag.

Er der nogen genkendelige ligheder? Og er vi blevet mere frigjorte eller mere puritanske i forhold til pornografi og seksuelle minoriteter? Dengang var der ret meget homofobi, og aids-epidemien gjorde det ikke nemmere at være homoseksuel dengang.

Der var også masser af sjove, seksuelt undersøgende og frie mennesker, der nød sex i fuldt flor

De radikale feminister var også dengang på barrikaderne for at forsøge at stoppe det moralsk forkastlige fordærv i samfundet. Men der var også masser af sjove, seksuelt undersøgende og frie mennesker, der nød sex i fuldt flor.

Eksempelvis er der et læserbrev fra et ægtepar, der beskriver, hvordan de besluttede sig for at forære et familieportræt til deres forældre.

De satte et kamera op på en tripod i stuen. Stillede sig pænt andægtigt smilende foran pejsen i stuen og trykkede på selvudløseren.

Langsomt begyndte parret at fjolle rundt med hinanden, og det stive smil blev hurtigt til stiv dolk. Manden begyndte at dirigere rundt med sin kone. Forlangte forskellige sexede positioner af hende, og hun nød at vise sin æggende krop frem.

Det udviklede sig til, at manden indtog rollen som selvudnævnt pornofilminstruktør, og sådan fortsatte de længe efter, at filmrullen løb tør. De løb aldrig tør for frække fantasier igen.

Og sådan kan vi alle blive inspireret af at læse frække historier om hinanden.