Man kan lige så godt være ærlig og sige det lige ud: Den ikkevestlige og dermed primært den muslimske indvandring har skadet Danmark langt mere, end den har gavnet.

Nok er der en række ikkevestlige muslimske indvandrere, der klarer sig godt, men der er også alt, alt for mange, som ikke gør.

Mennesker, der udnytter vort generøse velfærdssamfund, der nægter at tage Danmark og vores levevis til sig, og som direkte destabiliserer landet.

Listen over de ulyksaligheder, som denne indvandring har medført, er lang, og den indeholder alt fra kriminalitet til socialkontrol; krav om særrettigheder i skoler, på arbejdspladser og svømmehaller; udnyttelse af sociale ydelser; manglende lyst til at bidrage; manglende respekt for autoriteter og direkte utryghedsskabende adfærd på gader og stræder.

Blot for at nævne nogle enkelte ting.

Årsagen til den lange liste af problemer, som disse alt for mange udlændinge påfører os, er naturligvis for det første, at der er kommer for mange hertil, men også at vi som danskere ikke har formået at stille skrappe nok krav til disse mennesker og ikke mindst stå fast på, at man pinedød skal opføre sig ordentligt og tage Danmark til sig, hvis man vil leve og bo her.

Et meget tydeligt problem, som den ikkevestlige indvandring har medført, er kriminaliteten. Der er en stærk overrepræsentation af kriminelle fra ikkevestlige lande. Et kig i kriminalitetsstatistikkerne taler sit tydelige sprog.

Der er en markant overrepræsentation af indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande i de danske fængsler.

Der er sket en forråelse af kriminaliteten

Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er samlet set overrepræsenterede med 255 pct. i forhold til deres faktiske andel af befolkningen i Danmark.

Og ikke nok med at indvandrere ligger højt i statistikkerne, så er der også sket en forråelse af kriminaliteten. Det er ikke bare en stjålet pakke tyggegummi nede i det lokale supermarked.

Nej, det er skyderier på åben gade, det er vanvidskørsel i de indre byer, og det er umotiverede gruppeoverfald på uskyldige mennesker.

En del af denne kriminalitet er regulært bandekriminalitet. Indvandrerbanderne har en voldsparathed, som vi aldrig før har kendt mage i Danmark.

På B.T.s Facebook-side blev der for nyligt sendt en udmærket live om problematikken, ligesom Weekendavisen bragte en længere artikel om, hvordan efterladenskaber fra den ellers opløste indvandrerbande Black Army i Vollsmose jager og mishandler blandt andre de hjemløse i området.

Hjemløse bliver eksempelvis truet til at udlevere deres kontanthjælp, tvunget til at sælge stoffer, og de bliver mishandlet og får klippet fingre af, hvis de ikke makker ret.

Det er fuldstændig uhørt skandaløst at behandle samfundets allersvageste på den måde, og det viser, med hvilken kynisme og mangel på ordentlighed og respekt disse udlændinge agerer på over for det øvrige danske samfund. Tænk sig at gå efter svage eksistenser på den måde.

Indvandrerbanderne er og bliver en destabiliserende faktor både på grund af den uhørte voldsparathed, de udviser, men også det faktum at de ikke holder volden 'inden for egne rækker,' men også lader det gå ud over uskyldige.

Meget tyder således på, at et af de nyeste bandedrab gik ud over en uskyldig, da han råbte bandemedlemmer an.

Alvorlige overfald på fængselsbetjente, ikke kun i arbejdstiden, men også i betjentenes fritid, er også helt nyt og er ikke set blandt eksempelvis rockere.

Et af de værste tilfælde var, da en fængselsbetjent blev skudt uden for Nyborg Fængsel af et tidligere medlem af indvandrerbanden Black Army.

Der findes reelt kun én løsning over for disse forhærdede kriminelle udlændinge: Udvisning af Danmark!

Alle erfaringer viser, at resocialiseringsprogrammer er spildte kræfter over for denne type kriminelle.

Vi bliver nødt til at handle mere konsekvent over for kriminelle udlændinge. Det er mennesker, som intet gavner, og som vi så utroligt nemt kan undvære i Danmark.

De griner ad os, når vi i den bedste mening forsøger at indlemme dem i samfundet, for pointen er netop, at de ikke vil være en del af Danmark.

Men det smørerede grin forsvinder og bliver til fortvivlelse og tårer, når de først sidder på anklagebænken i retten med en udvisningsdom hængende over hovedet.