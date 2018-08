Over den sidste måned er der kommet øget fokus på forskellen på mænd kontra kvinder, når det kommer til sexpartnere.

Politiker Anahita Malakians lancerede hashtagget #over10 for at skabe fokus på de fordomme, man møder som kvinde, når man har en længere seksuel historie. #over10 blev til #over100, og hurtigt fulgte #over1000 også med i nogle få tilfælde.

Så kunne vi slå fast én gang for alle, at kvinder har sex - nogle gange endda med flere end den enkelte udkårne prins på den hvide hingst.

Når du efterhånden har datet en årrække, lærer du også dig selv bedre og bedre at kende, når det kommer til, hvad du foretrækker og tiltrækkes af i det modsatte køn.

Det blev fortalt med sådan en skam, at de lige så godt kunne have sagt, de var Hitlers barnebarn.

For mit eget vedkommende står det klart, at hvis jeg stod med valget mellem at date to mennesker med #over10 og #under10, så ville jeg til hver en tid vælge det sidste.

Kort sagt: Jeg er mere tiltrukket af kvinder med færre sexpartnere.

Og hvad er så egentlig min pointe med det? Som i enhver anden kampagne, der forsøger at skabe opmærksomhed på en moralsk skævvridning, så står der også nogle tilbage på den anden side. I dette tilfælde de mænd og kvinder, som ikke kan bryste sig af at have haft et hav af seksuelle partnere og måske endda slet ikke nogen.

Jeg har været på dates, hvor piger har følt behov for at pointere, at de kun havde været sammen med en enkelt eller ganske få - fortalt med sådan en skam, at de lige så godt kunne have sagt, de var Hitlers barnebarn.

Kasper Risgaard. Vis mere Kasper Risgaard.

Årsagen var, at hvis det nu skulle ske, at vi endte med at have sex, frygtede de, at det begrænsede antal seksuelle eskapader automatisk ville resultere i en dårlig oplevelse, som gjorde, at jeg aldrig ville ringe igen. Den følelse forestiller jeg mig kun bliver forstærket, i takt med at de selvsamme mennesker på sidelinjen kan se, hvordan den ene efter den anden råber #over10.

I mine teenageår husker jeg tydeligt, hvordan jeg allerede som 16-årig var overbevist om, at alle mine venner havde haft sex.

Det var først langt senere, at det gik op for mig, at størstedelen, ligesom jeg selv, havde gået med den samme panikangst for at være den eneste jomfru i gruppen. Ligesom man som dreng frygter for at være den sidste, der får hår på pikken.

Vi er i det hele taget alt for optaget af at tale om sex i tal og statistik, spørge hinanden ‘hvor mange har du været sammen med?’ i et forsøg på at finde ud af, hvad der er normalt eller unormalt, når der i realiteten ikke er et svar.

Du er nøjagtig lige så normal, hvis du har bollet over 100, som hvis du slet ikke har bollet nogen.

Så dette indlæg skal ses som en hyldest til dig, der sidder og er nervøs for, at du fejler noget, når din ven fortæller om, at han eller hun dyrkede lagengymnastik med nummer xx i weekenden.

Din seksuelle historik definerer dig ikke som person og slet ikke, hvem du kan - og ikke kan - have sex med.