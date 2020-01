Døde Martha forgæves? Kender du Martha Bulus?

Nej, det er ikke meget, de danske medier har skrevet eller fortalt om hende. Men det burde de. For nytårsaften skulle have været Marthas store aften. Her skulle hun ikke bare tage hul på et nyt årti, men på et helt nyt liv. Sammen med sin elskede.

Et nyt liv, hvor de forlovede hånd i hånd skulle springe ind i 2020 og i deres nye liv – som ægtefolk. Men sådan gik det ikke. Som for så mange andre kristne endte festen, længe før den var begyndt. For 26. december blev Martha Bulus og hendes bryllupsgæster myrdet.

Af den islamistiske organisation Boko Haram, der konsekvent forfølger, torturerer og dræber Nigerias kristne. Fordi de er kristne. Fordi de deler den tro, som også er vores. Måske den britiske premierminister havde Martha i tankerne, da han holdt sin nytårstale?

I en stribe muslimske lande slagtes vi kristne som kvæg

»Jeg ønsker, at vi netop i dag af alle dage mindes de kristne rundt om i verden, der bliver forfulgt. For dem vil juledag blive markeret privat, i hemmelighed, måske endda i en fængselscelle,« sagde Boris Johnson.

Med god ret. Ifølge organisationen Åbne Døre er antallet af forfulgte kristne de seneste år steget fra 280 til 310 millioner. I en stribe muslimske lande slagtes vi kristne som kvæg. I Marthas hjemland, Nigeria, har Boko Haram allerede ødelagt 900 kirker og dræbt 16.000 kristne.

Men fra alle andre vestlige statsledere råder kun tavsheden. Man skulle jo nødig træde de 'fredelige' muslimer over tæerne. Men nu skal det være slut med tavsheden. Kristenforfølgelserne verden over kalder på handling.

Ikke mindst fordi Danmark gennem samhandel, ulandsbistand og diplomati har kontakt til og indflydelse på regeringer i store dele af verden, bør vi påtage os ansvaret og gøre kristenforfølgelser til en central del af udenrigspolitikken.

Nu skal det være slut med tavsheden

Vi har som kristent land en pligt til at støtte og bistå kristne rundt om i verden. Hvorfor ikke gøre som i Storbritannien, hvor udenrigsministeriet sidste år fremlagde en omfattende rapport, der systematisk dokumenterer overgreb og forfølgelser mod kristne verden over.

Rapporten giver alarmerende besked om en verden, hvor det er stadig farligere at være kristen. Og der er god grund til, at vi i Danmark gør som vore britiske venner. Vi skal slå hårdt ned på lande, der ikke behandler vore trosfæller ordentligt.

Det må og skal have en følelig konsekvens, når millioner af kristne udsættes for diskrimination over en bred kam – fra uddannelses- og erhvervsmuligheder, over arve- og familieret til drab og voldelige forfølgelser, hvor kristne mister livet – alene fordi de er kristne.

Derfor tager jeg og Dansk Folkeparti nu affære. Marthas død skal ikke være forgæves. Danmark må ligesom Storbritannien sætte sig i spidsen for en benhård sanktionspolitik imod de lande, hvor kristenforfølgelser er en del af hverdagen. Det skylder vi ikke bare Martha og hendes bryllupsgæster, der på grusomste vis mistede livet i dagene op mod bryllupsfesten. Det skylder vi hinanden. Som kristne.