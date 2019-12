Vi talte om julegaveønsker på jobbet, og pludselig er der en af kvinderne der, siger: »Jeg vil sgu hellere ha' en flaske vin end en dum creme fra Matas,« og alle nikker indforstået. »Ja, eller en god flaske portvin,« tilføjede en anden.

Jeg bed mærke i det, fordi jeg har opdaget, at mine veninder og jeg er blevet meget glade for alkohol. Personligt har jeg skudt skylden på de to gode somre i streg og undskyldt det med, »at de jo nærmest kaldte på et dagligt indtag at rosévin«.

Men virkeligheden er, at det begyndte før og er fortsat efter.

Jeg drikker for meget, og det er nyt. Jeg er ikke alkoholiker, men mit forbrug er i dag større end det anbefalede, og sådan har det ikke været før. Før i tiden drak jeg aldrig på en hverdag og aldrig alene, men i dag kan jeg godt finde på at åbne en flaske vin på en onsdag og nyde et glas eller to i mit eget selskab.

»Grunden til at jeg drikker mere, er jo også, fordi jeg har et aktivt socialt liv, og at jeg hygger mig med det,« siger en af kvinderne på jobbet. »Det er da bedre, end at jeg bare sad derhjemme alene og lagde vasketøj sammen.«

Ved flaskecontaineren forleden stod jeg og en anden kvinde med hver vores pose, og mens vi smadrede flasker om kap, udvekslede vi et lille indforstået smil, krydret med en lille smule skam. Uden ord syntes vi begge at sige: »Jeg ved godt, det virker lidt sørgeligt, men det er sgu også meget hyggeligt.«

Ifølge statistikkerne drikker kvinder nu lige så meget som mænd, og selvom det måske ikke er det område, vi helst havde set ligestilling på, så er det måske ikke kun en dårlig ting.

Måske er det faktisk helt okay, at vi tillader os selv at nyde noget mere.

Sex and the city viste os vejen til en sjovere liv, hvor alkohol ofte var en del af festen Vis mere Sex and the city viste os vejen til en sjovere liv, hvor alkohol ofte var en del af festen

Kvinder har i generationer været plaget af en alt for veludviklet pligtfølelse og har fyldt deres liv med bekymringer og skyldfølelser. Så der er ikke noget at sige til, at det føles rart med et lille glas vin efter fyraften. Det kan virke som en, der nusser dig blidt i nakken og visker i dit øre: »Det skal nok gå alt sammen, lille skat.«

Meget bliver også sjovere at et lille glas. Mænd bliver lidt pænere, og deres vittigheder lidt bedre.

Måske de ovenikøbet bliver lidt klogere at høre på, og det kan der godt være brug for, når mænd og kvinder mødes i baren. En anden statistik viser nemlig, at det er de kloge, højtuddannede kvinder, der drikker mest, mens det hos mænd er de lavtuddannede. Så måske det hjælper samspillet mellem de to grupper, som ellers har svært ved at mødes. Måske bliver kloge kvinder og dumme mænd begge mere charmerende af et lille glas.

Så mens jeg på ingen måde har lyst til at blåstemple et alt for overdrevet forbrug af alkohol, så vil jeg gerne være med til at fejre, at vi kvinder i højere grad tillader os at nyde livet og have det sjovt. I vores eget og hinandens selskab. Så rigtig god jul og godt nytår, kvinder. Skål!