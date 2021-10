Onsdag måtte B.T.s udsendte hjælpe med at skubbe en bil, der var løbet tør for benzin, ind på en benzintank i London. Manden i bilen forklarede, at han flere gange forgæves havde holdt i kø, alt imens hans sidste benzin blev slugt, og nu var der ikke mere i tanken. Der blev dyttet og båttet ad den stakkels mand, men hvad skulle han gøre?

Der er stadig lange køer foran Londons benzintanke. Det absurde er, at krisen faktisk ikke handler om benzin – den er der masser af. Den handler om mangel på chauffører, og mangel på arbejdskraft kan blive det helt store emne denne vinter – ikke bare her i Storbritannien.

En kombination af coronakrisen, mangel på visse varer og ikke mindst på arbejdskraft i servicesektoren truer nu med at skabe den perfekte storm, der kan få alvorlige konsekvenser for vores samfund.

Den britiske erhvervsinteresseorganisation Institute of Directors (IOD), der holder øje med vilkårene for erhvervsdrivende, advarer om sorte skyer over landet. Vilkårene for de handlende er dramatisk forringet de seneste uger, siger IOD.

De lange køer ved benzintankstationerne skaber køer på vejene, der blokkerer trafikken. Her er det i Leyton Foto: TOLGA AKMEN

Det gælder både de alvorlige problemer med at finde arbejdskraft. Der er ikke chauffører nok, og der er heller ikke servicepersonale nok til restauranter, supermarkeder og andre butikker. En erhvervsdrivende i London, som B.T. talte med, vurderede, at lønningerne i restaurationsbranchen er steget med mellem 20-30 procent alene i år, og alligevel er det svært at finde kompetente ansatte.

Hvis man kombinerer det med, at prisen på en række varer også er steget kraftigt, så er der udsigt til akutte prisstigninger, farlig inflation og medfølgende rentestigninger.

Problemet er mest akut i Storbritannien på grund af brexit, der har fået masser af udenlandsk arbejdskraft til at søge væk. Det har særligt ramt servicesektoren, og det bider nu. Men da B.T. forrige uge dækkede det tyske valg, klagede lokale erhvervsdrivende over det samme problem, og i Danmark har restauranter og cafeer måttet lukke ned, fordi de ikke kan få arbejdskraft.

Det er farligt for et samfund, hvis tiltroen til erhvervslivet daler, og den nuværende benzinkrise i Storbritannien er et vink med en vognstang til os alle om, at vejen ud af coronakrisen kan blive smertefuld.

Der er ophobet voldsom meget gæld, der skal forsøges at inddrevet gennem skatter. Men kombinationen af højere lønninger, mangel på varer, dårlig transport og højere skatter kan komme til at spænde ben for et nyt opsving på dramatisk vis.

Allerede midt inde i coronakrisen talte jeg med Margaret Thatchers tidligere yndlingsøkonom Patrick Minford. Han advarede dengang om mulighed for hyperinflation, når verden igen skulle stå på egne ben og lånene til lockdown skulle tilbagebetales.

Forleden talte jeg med Patrick Minford igen. Han fortalte, at han er meget bekymret over, at mange af de ting, han frygtede ville kunne ske, nu faktisk ser ud til at gøre det.

På den korte bane er der ikke så meget, vi kan gøre ved det. Der er jo ikke mere arbejdskraft, end der er. Men det bliver afgørende, at vi får så mange som overhovedet muligt i arbejde. Får efteruddannet folk til at kunne varetage de nødvendige job, og at vi igen kan og vil tiltrække arbejdskraft fra udlandet.

Her i Storbritannien taler man om udsigten til en mismods vinter som dem, de havde i 1970erne. De er delvist selv ude om det. Det er først for alvor nu, at problemerne med brexit viser sig. Det er blevet dyrt og besværligt at handle med briterne, og det gør ondt på det britiske erhvervsliv.

Men vi andre skal ikke tro, at vi er immune over for den gift, som briterne lige nu er ofre for. De sorte skyer trækker også hen over Europa. En farlig storm kan være på vej.