Hvad har vi lært efter snart to år med covid-19? Jo, vi har lært en masse om hygiejne, vacciner, nedlukninger og mutationer. Men hvor meget stærkere står vi i forhold til fremtiden og den næste pandemi, der kan være endnu ondere end coronavirus?

På en række områder må svaret være, at vi trods alt står en del stærkere. Den fænomenale, globale vaccineindsats har frembragt en mængde nyskabende vacciner. Nogle af dem forsøges ovenikøbet videreudviklet til blandt andet cancer og hiv, men vi har skammeligt ikke været gode til at dele dem med de dele af verden, der har mindre end os selv. Og skæbnens ironi med omikron er, at den formodentlig stammer fra netop det sydlige Afrika, hvor der ikke er megen vaccine i omløb.

Så længe hele verden ikke er blevet vaccineret, vil virus blive ved at mutere, og skulle den ende med at frembringe et ægte monster, så er det til dels vores egen skyld, fordi vi ikke vil dele med andre. Vaccinenationalismen blev fra starten forudsagt som en global fare, og vi har levet fint op til forventningen om kun at hytte vores eget skin – på trods af advarsler om, at vi dermed risikerer, at der aldrig kommer kontrol med pandemien.

Folkene bag de allerede udviklede vacciner lader forstå, at det vil tage måneder at udvikle en vaccine, der effektivt kan slå omikron ned. Det er godt nyt, at det ikke tager længere tid, men tre måneder er lang tid i en global pandemi.

Problemet med omikron er, at selvom vi allerede nu ved en del om den nye coronavariant, så er der mere, vi ikke ved, og derfor bliver en række beslutninger truffet i blinde. Skal man lukke ned eller ej? Skal man tvangsvaccinere eller ej?

Og hvem ved, om ikke der er kommet endnu en potent variant inden da, der allerede har slået omikron af banen, og på hvilken de nye vacciner ikke virker ordentligt?

Helt i starten af pandemien anbefalede en række internationale forskere, at man fokuserede på løbende test af hele befolkningen. Det var, sagde de i marts 2020, den eneste måde at sikre at holde en pandemi i skak både nu og i fremtiden. Hvis hele befolkningen bliver testet en gang om ugen, så kan virus ikke løbe løbsk.

Det tog lang tid – også alt for lang tid – før verdens regeringer lyttede. Flere af disse forskere anbefalede endda Danmark som forsøgsland, fordi vi er så digitaliserede og et lille, fremkommeligt område. En af disse forskere var ovenikøbet en nobelprisvinder fra året før. Han tilbød den danske regering gratis rådgivning, men fik aldrig noget svar.

Havde man lyttet dengang, kunne vi muligvis have undgået den anden nedlukning. Nu står vi foran den tredje.

Mette Frederiksen og co. havde nok for travlt. Men de skulle have taget sig tid til disse samtaler, for vi kunne have lært afgørende ting om de test, vi alligevel endte med at bruge mere end 60 milliarder kroner på. Disse forskere ville nemlig have advaret om faren ved udelukkende at overlade testprocessen til det private initiativ i stedet for at udvikle et prisbilligt og let anvendeligt alternativ selv.

Næste uge bringer B.T. et interview med den forsker, der dengang var den første i verden til at foreslå kontinuerlig massetestning. Han er mildt sagt ikke begejstret for, hvordan hans idé er blevet udført indtil nu.

Men han understreger, at det er alfa og omega, at vi forstår at udvikle og bruge testregimet ordentligt. Både for at kunne holde samfundet åbent i den igangværende pandemi og for at have et altid brugbart sikkerhedsapparat klar til de pandemier, der måtte komme.

Sandheden er nok, at vi fortsat halser efter pandemien, der hele tiden smider os nye udfordringer, som forblinder os over for behovet for at finde redskaber, der kan anvendes, ligegyldigt hvordan virus muterer.

Der er åbenlyse, lavthængende frugter her, både hvad angår besparelser, effektivitet og genanvendelighed ved en senere lejlighed. Lad os håbe, at der nu er villighed til at lytte. Det er nemlig bydende nødvendigt, at vi udvikler værktøjer, der kan sikre en nogenlunde normal virkelighed både nu og i fremtiden.