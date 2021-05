En grædende israelsk kvinde fortæller om det mareridt, hun og familien i disse dage gennemlever. Hun er bosiddende i et kvarter, hvor der også bor mange arabere.

Indtil nu er naboskabet forløbet stort set uden problemer. Familien har haft et fint forhold til araberne på gaden, ikke mindst til den ældre arabiske kvinde i nabohuset. Hende har de ofte drukket kaffe med, og hun har altid været venlig overfor børnene.

Men ikke længere. Nu fører den ældre dame an i en selvtægtsgruppe, der smadrer de israelske beboeres ruder og brænder biler af. Kvinden fortæller BBC, hvordan hun og hendes børn skrækslagne gemte sig i køkkenet et helt døgn, før bekendte i ly af natten fik hentet dem væk fra hjemmet. Hun ved ikke, om hendes hus stadig står.

En arabisk mand ligger livløs på gaden. En gruppe unge nationalistiske israelere står i en ring omkring ham. De skiftes til at kaste sig over ham og sparke og slå ham i ansigtet. Hans krop reagerer ikke længere på overgrebet.

Lillebroren til en 15-årig palastnænser, der blev dræbt af en israelsk raket, græder. Foto: HAITHAM IMAD

Sidstnævnte hændelse blev vieofilmet, men er bare et af mange eksempler på yderliggående israelere, der de seneste dage har hevet arabere ud af biler og gennemtævet dem. De holder sig i øvrigt ikke længere kun til arabere, men går også efter, hvem de anser som venstreorienterede.

Et filmhold fra en israelsk tv-station fik alvorlige tæv på denne måde. Bevæggrunden skulle være, at overfaldsmændene anså stationen som venstreorienteret.

Konflikten i Israel er farlig på mange planer. Selvom den israelske hær naturligvis er palæstinensiske Hamas langt overlegen, så er der mere på spil i Israel lige nu end bare militær magt. Det er hele sammenhængskraften i det israelske samfund, der står for skud.

Den skrøbelige fred mellem jøder og muslimer i det for begge parter hellige land er blevet brudt utallige gange gennem årtierne. I 2014 førte kidnapningen af tre israelske teenagere af Hamas til en israelsk invasion af Gaza. Tusinder blev dræbt eller såret.

Gadekamp i Gaza. Foto: ABBAS MOMANI

Det er den konflikt, som den eskalerende krise lige nu sammenlignes med, og det er i sig selv uhyggeligt. Men det måske mest skræmmende ved den igangværende konflikt er, at nabohadet på gadeplan er brudt ud i lys lue.

Det er nemlig uhyre svært at få et bare nogenlunde tåleligt naboforhold genetableret, selv efter at krisen er raset ud. Tænk på Balkan, hvor der her 30 år efter Balkankrigen fortsat er udbredt had mellem de forskellige etniske grupper.

Eller Nordirland, hvor mennesker, der ser ens ud og har talt det samme sprog i hundrede år, har hadet hinanden inderligt. Had avler mere had, og nabohad er nærmest ubærligt. I Belfast lavede jeg engang tv på den katolske side af fredshegnet. En gruppe børn var nysgerrige over kameraet og kom over for at snakke. Jeg talte hyggeligt med dem, indtil min nordirske fotograf kom løbende og flåede mig væk. »Er du vanvittig, hvis deres fædre ser, at du taler med dem, kommer de løbende med baseballbat. Naboerne må ikke tro, at de sladrer.«

Naboskabet i Israel er allerede rigtig skidt mange steder, men det kan snildt blive værre. De sociale medier er gode til at bevidne overgreb, men desværre også til at sprede videoer, der avler mere had.

Palastinænsere bærer en såret mand væk fra gaden i Ramallah. Foto: ABBAS MOMANI

Den umotiverede vold på gaden kan ende med at få endnu mere langsigtede konsekvenser end det politiske fjendskab.

»Vi bliver nødt til at ordne vores uenigheder uden at skabe en borgerkrig, som vil være endnu farligere for vores fortsatte eksistens end alle udefrakommende trusler,« sagde den israelske præsident, Reuven Rivlin, fredag.

Det har den 81-årige præsident ret i, og han har immervæk været vidne til ikke så få krige og opstande i Israels korte og blodige eksistens.

Situationen lige nu minder i stigende grad om den borgerkrig, han frygter, og hvor det er muligt at kalde militære tropper tilbage, er det langtfra givet, at rasende civilister vil lytte.

Israel og Gaza læner sig op ad et eksistenstruende problem, og den eneste vej frem er at forsøge at genoprette et tåleligt naboskab. Det bliver alt andet end let.