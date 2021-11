Ligefrem at flyve migranter ind fra Mellemøsten under et falsk løfte om en smutvej til et bedre liv i Europa. For så at plukke dem for penge og ejendele og genne dem mod den lukkede polske grænse, er alligevel nye højder for grum kynisme – selv for Belarus' notorisk utilregnelige præsident, Alexander Lukashenko.

Hviderusland lever fint op til betegnelsen som gangstervælde, man fik af EU ved en tidligere lejlighed.

De tusinder af migranter, der lige nu fryser i Belarus' iskolde skove, er levende skakbrikker i en uhyggelig dyst mellem Hviderusland og Rusland på den ene side, og EU-landene på den anden.

Formålet med at skabe en migranthær, er at skabe ustabilitet i EU. Migrantkrisen tvinger Polen til at reagere, og da Polens nationalistiske højreregering ikke ligefrem er kendt for sin humanistiske tilgang til at løse migrationsproblemer, reagerer Polen som ventet med særdeles hård hånd.

Migranterne i skovene mellem Hviderusland og Polen er forfrosne og i stigende grad syge. Foto: STR Vis mere Migranterne i skovene mellem Hviderusland og Polen er forfrosne og i stigende grad syge. Foto: STR

Det sætter resten af EU på prøve. For kan man leve med, at et EU-medlem blæser højt og flot på menneskerettighedskonventionerne og skubber migranterne tilbage i hænderne på de belarusere, der narrede dem hertil, og på ingen måde har tænkt sig at hjælpe dem?

Svaret indtil nu er tilsyneladende ja. Når EU vælger at kigge den anden vej, så viser det, hvor pressede vi faktisk er.

For det er ikke første gang, at migranter er blevet brugt som pression mod Europa. Tyrkiets Erdogan har ved flere lejligheder truet med, at åbne for sluserne til millioner af syriske flygtninge, hvis ikke EU betaler ved kasse et, så Tyrkiet kan »passe på dem«.

Fra Afghanistan til Sahelbæltet i Afrika bryder millioner af mennesker helt forståeligt op, og søger et bedre liv væk fra krig, undertrykkelse og mangel på ressourcer.

Deres drøm er en fremtid i Europa. Mange af migranterne ved Belarus' grænse kunne høres råbe »Tyskland, Tyskland«. De havde ikke i sinde at blive i det migrantfjendske Polen, men ville videre til et mere venligsindet land.

Et barn holder et skilt op med teksten 'Undskyld'. Det er nu mere Hvideruslands præsident Lukashenko, der har noget at undskylde for. Foto: STR Vis mere Et barn holder et skilt op med teksten 'Undskyld'. Det er nu mere Hvideruslands præsident Lukashenko, der har noget at undskylde for. Foto: STR

Dette presser EU. Indtil nu har vi kunnet betale os fra det. Men menneskestrømmen mod Europa vil formodentlig bare stige og stige.

EUs svar ser ud til at være at bygge mure, der kan holde migranterne ude. Det er paradoksalt, da EUs ledere i skarpe vendinger har fordømt Donald Trumps murbyggeri. Men fra Grækenland til Polen er vi nu selv i gang med at build that wall. Mange hundrede kilometer grænsemur er i støbeskeen eller er allerede ved at blive bygget.

Man har i årtier advaret om, at EU kan ende som et Fort Europa, der med brutal magt holder de fattige fra Afrika og Asien væk fra vores velstand. Hvis vi murer os inde, er dette fort blevet til virkelighed.

Murbyggeriet løser ikke problemerne på den lange bane. Det vil være stort set umuligt, og i hvert fald rasende dyrt, at forhindre alle dem, der flygter fra krig, hungersnød og undertrykkelse i at komme hertil.

Den menneskelige tragedie på grænsen til Polen viser med al tydelighed, at EU bliver nødt til at finde fælles fodslag på migrationsområdet. For i fremtiden er det ikke nødvendigvis bare nogle få tusinde, der vil gøre, hvad de kan for at trænge ind i Europa, og hvad gør vi så?

Migrantkrisen kan vise sig at blive den sværeste prøvelse til dato for EU. Løsningen ligger i at sikre et bedre liv til disse mennesker, der hvor de bor. Det koster mange penge, og det er langt fra givet, at EU-staterne er villige til sådan en investering. Spørgsmålet er dog, om vi har råd til at lade være?