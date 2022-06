Weekendens pomp og pragt og hundredvis af millioner tv-seere over hele verden, kan ikke dække over det åbenlyse – det britiske kongehus er i dyb krise. Det skal selvfølgelig ikke trække noget fra dronning Elizabeths fest, men alt er bestemt ikke vel i The House of Windsor.

Skandalen med Prins Andrew, der lige har indgået et multimillionforlig for at undgå en retssag om sex med en mindreårig og mulig trafficking i USA, har naturligt nok lammet institutionen. Andrew har, meget belejligt, aflyst sin deltagelse med covid.

Opbruddet internt i familien efter prins Harrys exit til Los Angeles med medfølgende tirade mod kongehuset har selvfølgelig også sat sig spor. Det har ikke været nemt at være dronning de seneste år.

Mere end noget andet, så er det naturligvis de imponerende 70 år som Storbritanniens ceremonielle leder og samlingspunkt, der vækker opsigt. Dronning Elizabeth er blevet selve billedet på en forvunden verden, et anker, som mange holder fast ved i en virkelighed, der forandrer sig med stigende hast, og hvor intet synes sikkert og givet.

Der vil være gadefester over hele Storbritannien i dronningens ære, men når flagene er pakket væk, forestår en meget stor opgave med at forny kongehuset og gøre det tidsvarigt Jakob Illeborg

Kongehusets største berettigelse i dag synes at være netop denne ankerfunktion. De tilbagevendende ceremonier, de smukke slotte, kareter og juveler fra et uopnåeligt eventyr, men dog en vedkommende verden. Opium for masserne, som Karl Marx ville have sagt, men i Elizabeths tilfælde mere end det.

Dronning Elizabeth har overlevet 14 premierministre og 13 amerikanske præsidenter. 87 procent af alle briter har kun levet i en tid, hvor hun var statsoverhoved. Otte ud af ti briter har et velvilligt syn på dronningen og hendes gerning.

For ti år siden, da jeg besøgte Jamaica i forbindelse med hendes diamantjubilæum, talte jeg med mange lokale jamaicanerne om deres forhold til dronningen. Langt de fleste var dengang positivt stemt.

»Da Queenen she alright,« som en sukkerrørshøster fortalte mig dengang. Det var, lod han mig forstå midt i den stegende varme i sukkerrørsmarkerne ikke hende, men det, hun repræsenterer, der ikke er lige populært alle steder på Jamaica.

Dronning Elizabeth II af Storbritannien Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeth II af Storbritannien Foto: POOL

Siden dengang er der blevet skruet op for opgøret med den gamle kolonimagts kongehus. De sidste royale besøg i Caribien har været nærmest katastrofale.

Ubekvemme billeder af prins William og hertuginde Kate i fuldt ornat med jamaicanerne bag et pigtrådshegn gav grimme mindelser om en mørk slavefortid, og mange steder i det tidligere britiske imperium, er der aktive bevægelser for at afskaffe dronningens rolle som ceremonielt statsoverhoved.

I Australien har man netop udpeget en særlig minister med det opdrag, at undersøge muligheden for at få afskaffet dronningens rolle som statsoverhoved. Det kan meget vel ende med en folkeafstemning.

Alt dette er selvfølgelig skubbet i baggrunden lige nu. Denne weekend vil der være 30.000 gadefester over hele Storbritannien i dronningens ære. Men når flagene er pakket væk, forestår en meget stor opgave med at forny kongehuset og gøre det tidsvarigt.

I modsætning til det danske kongehus, som ser ud til at have fundet en naturlig plads i det 21. århundrede, så lever det britiske stadig i et forgangent århundrede.

Det er ikke dronningens skyld, hun hører selv til den tid. Men et meget stort fornyelsesarbejde forestår, hvis det britiske kongehus skal have en lignende position også om 70 år.