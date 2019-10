Mænd skal være på barsel i mindst to måneder, mener Katrine Kildgaard fra Radikal Ungdom.

Derfor er hun begejstret for EU-direktivet om øremærket barsel til mænd.

»Det er på tide, vi gør noget ved ligestillingen i Danmark på det her område, så fædrene får lov til at være lige så meget sammen med deres børn, som mødrene gør,« sagde ungdomspolitikeren i B.T. Live torsdag.

Men der er også en anden væsentlig pointe, påpegede hun. For mens danske kvinder oplever en relativt stor lønnedgang efter fødslen af deres første barn, forbliver mænds løn stort uændret. Kvinderne indhenter nemlig aldrig det tabte.

Jeg kan godt blive lidt pinlig over, vi ikke er nået dertil endnu

»Det er ikke i orden,« slog Katrine Kildgaard fast.

»Det kan også være, at du bliver set skævt til, hvis du som far gerne vil tage mere barsel end de to uger, du har lov til nu,« sagde hun med henvisning til den tid, der i dag er øremærket til faderen/medmoderen.

Som reglerne er i dag, kan moderen og faderen/medmoderen dele de 32 ugers forældreorlov, som ligger i forlængelse af de 14 ugers barsel, der er øremærket moderen - udover de fire ugers graviditetsorlov før fødslen.

Men hvis fædre ikke tager deres to måneders barsel, vil de blive trukket fra parrets forældreorlov på 32 uger, hvis EU-direktivet bliver til lov.

Reglerne i dag De nuværende barselsregler i Danmark betyder, at alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre og medmødre har ret til to ugers fædre/medmødreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Forældre har i dag mulighed for frit at fordele forældreorloven mellem sig. I dag er den dagpengebetalte forældreorlovsperiode knyttet til barnet. Orlov kan deles op og tages, indtil barnet fylder 9 år.

»Vi har spillet fallit, hvis vi ikke er sikret lige rettigheder til at være sammen med vores børn, og hvis vi ikke anerkender, at det er en stor ting at blive far, ligesom det er en stor ting at blive mor,« sagde Katrine Kildgaard.

I Danmark tager fædre i gennemsnit 31 dages orlov, mens mødrene holder 298 dages orlov. Det er lavere en vores nordiske naboer.

»Jeg kan godt blive lidt pinlig over, vi ikke er nået dertil endnu,« sagde Katrine Kildgaard.

Ud over de to måneder indeholder direktivet også nye regler for, at arbejdende fædre skal have ret til ti dages orlov i tiden omkring fødslen, hvor de som minimum skal betales sygedagpengesats.

Der sigtes imod, at reglerne træder i kraft i EU-landene inden for tre år.