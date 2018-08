Kan Dansk Folkeparti og undertegnede virkelig ikke tale om andet end indvandring, har nogen af læserne måske lyst til at spørge.

Jo, det kan vi sådan set godt. Og gør det ofte. Men indvandringen er ikke desto mindre vor tids største og vigtigste debatemne.

Det er indvandringen, og hvordan vi vælger at håndtere denne, som vil komme til at definere, hvilket Danmark de kommende generationer kommer til at vokse op i. Derfor er det afgørende vigtigt!

Det handler i høj grad om, hvor muslimsk Danmark skal være. Så lidt som muligt, er Dansk Folkepartis svar! Andre, eksempelvis de Radikale, ser helt anderledes på det.

Hvad er det vigtigste emne for dig?

Indvandringen forandrer Danmark. Det har den sådan set altid gjort, men de seneste generationer har vi set en markant stigende indvandring fra primært muslimske lande, der har ført en lang række negative konsekvenser med sig.

Det drejer sig både om de økonomiske konsekvenser (36 mia. kr. om året!), de sociale og kulturelle problemer og den samfundsforråelse og kriminalitet, som går hånd i hånd med muslimsk indvandring.

Hvis Danmark ikke fremover skal være mere muslimsk, og dermed mindre dansk, så kræver det meget firkantet sagt tre ting.

1. At vi i endnu højere grad får bremset tilstrømningen af bl.a. asylansøgere og får lagt en dæmper på den samlede indvandring. Det er vi i gang med. Det bedste ville være et asylstop.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

2. At vi får gang i en effektiv hjemsendelsespolitik af de såkaldte flygtninge, der har fået hjælp i Danmark på midlertidig basis. Det er det logiske næste skridt, når nu der er kommet mere styr på asyltallene:

Langt færre ind og flere ud. Det arbejde er vi ikke nået så langt med, som vi burde. Det bliver der forhåbentligt rettet op på snart.

3. At de indvandrere og efterkommere, som bor i Danmark, bliver en del af det danske samfund. Tager hele pakken af danske værdier og dansk kultur til sig. Her er resultaterne mildest taget noget blandede.

Mange med indvandrerbaggrund er gode, produktive samfundsborgere. Alt for mange er ikke en del af det danske samfund, og ønsker heller ikke at være det. Deres fremtid bør ligge et andet sted end her, hvis man spørger Dansk Folkeparti.

vi skal lave et afgørende kursskifte i indvandringspolitikken, så langt flere vender hjem

Den effektive hjemsendelsespolitik er noget af det, som vi skal forhandle med regeringen om dette efterår. Det såkaldte 'paradigmeskifte,' som går ud på, at vi skal lave et afgørende kursskifte i indvandringspolitikken, så langt flere vender hjem igen og bidrager til at genopbygge deres hjemland, så snart det kan lade sig gøre.

I stedet for at blive her til evig tid, som er det, der reelt sker i dag. Fokus skal ændres fra integration til at blive forberedt så godt som muligt på en tilværelse i hjemlandet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udtalt, at han sagtens 'kan se sig selv' i en sådan kursændring. Og nu har Socialdemokratiet også meldt sig på banen med budskabet om, at de er enige i meget af det, som DF foreslår. Det er altid godt, når de andre partier rykker sig i DF’s retning. Nu skal vi bare lige se det blive til virkelighed, inden jubelen kan bryde løs. Ord gør det ikke alene.

De Radikale er til gengæld lodret imod og kritiserer tankerne om et kursskifte voldsomt. Radikal kritik er altid godt. Det er et tegn på, at vi har ramt rigtigt.